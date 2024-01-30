Altında yükseliş devam edecek mi?

2023 yılını rekor seviyelerde kapatan ve 2024’e de hızlı bir giriş yapan altında gözler Fed’e ve Ortadoğu’ya çevrili.

Fed’in yakın dönemde bir faiz indirimi yapması beklenmiyor, ancak Başkan Powell’ın vereceği mesajlar altın yatırımcısı için oldukça önemli.



Altında ilk yükseliş İsrail-Hamas savaşı ile başladı. Ons altın 6 Ekim Cuma günü 1.832 dolardan kapandı. 7 Ekim'de Hamas saldırısı sonrası bir haftada 100 dolar yükseldi. 13 Ekim'de ise 1.933 dolara kadar çıktı.



Diğer yandan Ekim’de ABD enflasyonunda başlayan gerileme ve Fed’in verdiği güvercin sinyaller; hazine getirilerinde düşüşü, altında ise yükselişi beraberinde getirdi.



ALTINDA YOL HARİTASI



2024 yılına bakacak olursak; Ortadoğu’da her geçen gün yükselen tansiyon, “güvenli liman”ın tercih edilmesi için uygun bir ortam oluşturuyor. Diğer yandan Çin tarafındaki -başta Evergrande olmak üzere- ekonomik belirsizlikler de altına olan ilgiyi artırıyor.



Hedge fonların altına olan ilgisi aynı şekilde sürebilir. Ayrıca Çin’in altın ve mücevher talebinin de bu yıl artması bekleniyor. Diğer yandan geçtiğimiz yıl merkez bankaları yoğun olarak fiziksel altın alımı yapmıştı. Bu yıl altına olan ilginin aynı şekilde devam etmesi de fiyatlamaları etkileyebilir.



ALTINDA TAHMİNLER POZİTİF



JPMorgan hafta içerisinde yayınladığı raporda bu yıl ons altında 2.175 dolar seviyelerini öngördü. UBS’in tahmini ise 2.150 dolar. Farklı analistlerden ise yıl sonuna ilişkin 2.300-2.400 dolar beklentilerini görmek de mümkün. Dünya Altın Konseyi ise Fed’in güvercin politikasına paralel olarak altında yükseliş beklentisini sık sık yineliyor.



JEOPOLİTİK GERİLİMLERİN GÖLGESİNDE PETROL



Emtiada bir diğer başat aktör ise petrol….



Ortadoğu’da tansiyon her geçen gün yükseliyor. İran destekli militanların Ürdün'de ABD askerlerini öldüren ve Kızıldeniz'de bir yakıt tankerini vuran saldırılarının ardından petrolde yükseliş hareketi başladı. ABD Başkanı Biden’ın İran’a yönelik sert açıklamaları; dünya petrolünün 3’te 1’inin üretildiği bölgedeki tansiyon artırdı. Brent petrolde fiyatlar 84 dolara kadar yükseldi.



ABD ve İngiltere'ye bağlı petrol tankerlerinin saldırı tehdidi altında olmasıyla birlikte, piyasanın kesinti riskini yeniden fiyatlandırması muhtemel. Vadeli piyasalarda petrole dair “short” pozisyonlar ciddi seviyede azaldı.



ABD-İRAN GERİLİMİ PETROLÜ TIRMANDIRABİLİR



ABD-İran gerilimi tırmanırsa, ki bu özellikle de doğrudan bir çatışma yoluyla olursa, İran'ın petrol arzının olumsuz etkilenmesi riski artar. Bu noktada İran’ın vereceği tepki de önemli. Burada en önemli endişelerden biri İran’ın Hürmüz Boğazı’nı ablukaya alması. Küresel petrol ticaretinin yüzde 25-30’u bu bölgede gerçekleşiyor.



ABD’nin İran’a vereceği yanıt da merak ediliyor. Ancak ABD’de seçim yılı olması nedeniyle Biden cephesi, petrolü yukarı yönlü etkileyecek bir hamleden kaçınacaktır.