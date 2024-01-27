Fed faiz indirmek için neden acele etsin?

ABD ekonomisi 2023 yılını yüzde 2,5 büyüme ile tamamladı. Bu oran Wall Street analistlerinin yılbaşındaki öngörülerinin oldukça üzerinde. Hatta Fed bile bankacılık kaynaklı sıkıntılar nedeniyle bir miktar daralma olmasını bekliyordu. Ancak dirençli tüketici, güçlü işgücü piyasası, yüksek seyreden imalat, ABD’de büyümeyi destekleyen faktörler oldu.

ABD EKONOMİSİNDE YUMUŞAK İNİŞ

Fed'in enflasyonu değerlendirirken kullandığı önemli bir gösterge olan gıda ve enerji hariç çekirdek kişisel tüketim harcamaları fiyat endeksi çeyreklik bazda %2 artış gösterdi. Manşet çekirdek enflasyon ise sadece %1,7 oranında arttı.

Özetle; birçok ekonomistin tahminlerine tezat olarak ABD ekonomisi hem güçlü büyüyor, hem de enflasyonu kontrol altında tutuyor. Veriler Fed Başkanı Powell’ın sürekli vurguladığı “Yumuşak iniş” senaryosunu destekliyor.

ABD’de piyasalar güçlü büyüme verisine net bir tepki vermedi. Hisse senetlerinde hafif yükseliş yaşanırken; tahvil faizleri geriledi. GSYH geriye dönük olduğu için piyasanın fazla hareket ettiğini görmedik. Gelen bu güçlü veri yatırımcılara sadece Ekim ve Kasım aylarını hatırlatmış oldu.

FED NEDEN ACELE ETSİN?

Fed’in yumuşak iniş senaryosu tıkır tıkır işliyor. İmalat tarafında göstergeler güçlü, tüketim harcamaları pozitif, enflasyon kısmen kontrol altında. Peki her şey bu kadar yolunda giderken Fed cephesi faiz indirimine gitmek için acele eder mi?

Vadeli işlemler piyasasında faiz indirimi için ilk durak Mayıs ayı olarak öngörülüyor. Ancak CME Group’un göstergesine göre Mart ayında bir faiz indirim beklentisi yüzde 47 olarak görünüyor.

ABD 2024’E GÜÇLÜ BAŞLADI

Ocak ayında 15 ayın zirvesine çıkan imalat PMI verisini, ABD ekonomisinin 2024’e de güçlü başladığına dair önemli bir gösterge olarak kabul edebiliriz. Fakat ekonomiyi bekleyen belli başlı riskler de mevcut. Bu noktada ilk sıraya yüksek faizle borçlanan tasarruf sahiplerinin harcamalarını bu yıl ne kadar sürdüreceği sorusuyla başlayabiliriz. Diğer yandan seçim süreci, Orta Doğu’da devam eden gerilimler ve Ukraynadaki savaş, ekonomiye dair belirsizlik ve endişeleri canlı tutmaya devam edecek