Bitcoin 2024'ün favorisi mi?

En büyük dijital varlık Bitcoin, 47 bin doları aştı. 2021'de 69 bin dolarla görülen rekor seviyenin hala oldukça altında olsa da 1 yılda yatırımcısına yüzde 110'dan fazla getiri sağladı.



Kripto para cephesinde en merakla beklenen süreç ETF onayı olmuştu. SEC'in ETF onayının gelmesiyle birlikte Bitcoin yatırım fonlarına toplam para girişi 8 milyar doları aştı. Bu durumu Bitcoin'e yönelik talebin genişlediği şeklinde yorumlamak mümkün.



BITCOIN NEDEN YÜKSELİYOR?



Analistlere göre Bitcoin'in teknik dirençleri aşması, yükselişin devamı için önemli bir işaret. Öte yandan Merkez Bankalarının faiz indirimine gideceği dönemin yaklaşması, kripto paralara yönelik para girişlerinin artmasında önemli etken.



Bitcoin'deki yükselişle paralel olarak kripto para piyasasının toplam piyasa değeri 1,70 trilyon dolara yükseldi; Bitcoin'in piyasa değeri 906 milyar dolar, Ethereum'un piyasa değeri ise 294 milyar dolar seviyesinde.



HALVING DÖNEMİ BAŞLIYOR



Kripto para yatırımcılarının gözü 4 yılda 1 kez gerçekleşen "halving", yani "yarılanma" döneminde.



İlk olarak halving'in ne anlama geldiği ile başlayalım;



Kripto para sistemi ilk kurulduğunda madenci olarak tabir edilen üreticilere blok başına 50 Bitcoin ödeniyordu. Bu ödül her 4 yılda 1 yarıya indiriliyor. Bu duruma da "yarılanma" adı veriliyor. Bu sayede Bitcoin'de arz sınırının azaltılması ve matematiksel olarak 21 milyon olan sınırlı arzın korunması amaçlanıyor.



SON YARILANMA MAYIS 2020'DE GERÇEKLEŞTİ



Bitcoin ilk üretilmeye başladığında 2009 yılındaki blok ödülü 50 BTC'ydi. Bu rakam 2012'de 25, 2016 yılında ise 12.5 BTC olmuştu. 2020 yılındaki son yarılanmada ise madencilere 6.25 BTC ödül verildi. 2024 yarılanmasında ise bu ödül 3.5 BTC olacak.



Yarılanma dönemlerini incelediğimizde Bitcoin fiyatlarında yukarı yönlü hareketi tetiklediği sonucuna varabiliriz. Tabii ki bu yükseliş için tek başına bir gösterge değil.



İlk ve ikinci yarılanma dönemlerinde fiyat 12 dolardan 1.200 dolarlı seviyelere kadar yükseldi. Bu yüzde 10 binlik bir artışa denk geliyor. 2 ve 3. yarılanmalar sonrasında ise yüzde 2 bin 900 seviyesinde bir artışla fiyat 19 bin dolara yükseldi. Son yarılanma ile birlikte tarihi zirve olan 70 bin dolarlar görüldü.



Kripto para piyasası oldukça volatil ve öngörülmesi zor bir alan. Dolayısıyla yatırım tercihi yaparken tek bir olaya odaklanmak yanlış tercih olabilir.