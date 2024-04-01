Seçim sonrası piyasalarda yön

Dün tüm Türkiye'nin gözü seçim sandıklarından çıkan sonuçlarındaydı. Bugün ise gözler piyasalara dolayısıyla rakamların tepkisine çevrilmişti. Ancak piyasalar seçim gününün aksine oldukça sakindi.

Türkiye'nin kredi risk primi (CDS) pazartesi sabahı itibarıyla 306 seviyesine geriledi. Fakat geçtiğimiz haftalarda CDS'te zaten 280'li seviyeleri görmüştük. Yani bu noktada not olarak düşebileceğimiz bir tepki olmadı diyebiliriz.

Kur tarafında dolar, zaten haftalardır devam eden sınırlı yükselişini devam ettirdi. Gram altın tarafında yeni rekorları gördük ancak kur değil ons kaynaklı bir hareketlilik gerçekleşti.

Borsa İstanbul cephesi ise açılışta GYO'lar üzerinde şiddetli baskı görünürken; pozitif açmasına karşılık, gün içerisindeki dengesiz hareketlerini sürdürdü.

Piyasaların geneli açısından mevcut ekonomi politikalarının devam edip etmeyeceği önemli diyebiliriz. Bu noktada piyasalar bu durumdan emin olduktan sonra net kararını verecektir diye düşünüyorum.

GÖZLER EKONOMİ POLİTİKALARINDA

Gerek yurt içi gerekse yurt dışında gözler seçim sonuçlarının ardından sıkı para politikasının devam edip etmeyeceğine çevrildi.

Aslında gerek Cumhurbaşkanı Erdoğan balkon konuşmasında, gerekse Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek bugün sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada enflasyonla mücadele ve sıkı para politikasının devam edeceğine dair net mesajlar verdi.

Ekonomi yönetiminin önünde 4 yıllık seçimsiz bir dönem var. Dolayısıyla enflasyona yönelik adımların meyvesinin toplanması, ekonomik aktivitenin yeniden rayına oturtulması için bu seçimsiz dönemin uzunluğu önemli. Eğer kısa vadede bir seçimi daha karşılıyor olsaydık o zaman ekonomi politikalarında belki sınırlı bir değişim bekleyebilirdik.

MERKEZ BANKASI'NIN REESKONT HAMLESİ

Altının çizilmesi gerekem hamlelerden biri de Merkez Bankası'nın bu sabahki reeskont faizi adımı. Bilinçli olarak bugün yapıldığını düşündüğüm bu adımla birlikte Banka, reeskont faizini ve avans faiz oranlarını 750 baz puan artırdı. Bu durum aslında sıkı para politikasının devam edeceğine dair önemli bir mesaj olarak okunabilir.