Bitcoin'de yükselişi destekleyen faktörler

En büyük kripto para birimi Bitcoin, 1 trilyonluk piyasa değerine ulaştı. Bitcoin 52 bin doları aştı, bu aynı zamanda yüzde 22'lik bir yükselişe işaret ediyor.

Kripto paralara artan ilgi Bitcoin haricinde diğer araçlara da yansıyor. Öyle ki; Bitcoin'den sonraki en büyük kripto para birimi Ethereum'un piyasa değeri 351 milyar dolar seviyesini gördü. Kripto para piyasalarının toplam büyüklüğü böyleyece 2 trilyon dolara ulaştı.



ETF VE BITCOIN FİYAT DÖNGÜSÜ



Kripto para piyasalarındaki yükselişin nedenleri arasında ilk sıraya ETF'leri ekleyebiliriz. Sadece son 1 hafta içerisinde bile Bitcoin ETF'lerine 2,4 milyar dolar para girişi gerçekleşti. "Bitcoin yükseldiği için ETF'lere para giriyor, ETF'lere giren para Bitcoin'i destekliyor." dolayısıyla ETF ve spot fiyat arasında bir döngüden bahsedebiliriz.



Bir diğer dikkatle izlenmesi gereken nokta ise "Halving", yani "Yarılanma"...



Bitcoin madenciliği ödüllerini her 4 yılda 1 yarıya indiren ve arzı azaltma amacı taşıyan yarılanmanın etkisiyle fiyatlarda yükseliş bekleyenlerin sayısı hiç az değil. Analistler bu duruma örnek olarak her yarılanma döneminde Bitcoin'de gerçekleşen sert yukarı yönlü hareketleri örnek gösteriyor.



Ancak yarılanma sonrası gerçekleşen fiyat artış oranının her 4 yılda bir azalarak devam ettiğini hatırlatmak gerekiyor.



FAİZ İNDİRİMİ BELİRLEYİCİ OLACAK



Şu ana kadar kripto para piyasaları için 2024'ün pozitif başladığını söylemek mümkün. Ancak belirleyici faktörlerden biri de Fed'in faiz indirimleri olacak. Halihazırda faiz indiriminin olacağı beklentisi şüphesiz kripto para piyasalarında fiyatlanıyor. Fed'in bu adımı ne zaman atacağına dair belirsizliklerin ortadan kalkmasıyla birlikte bu yükselişler hızlanabilir. Piyasalarda Mart için öngörülen ilk faiz indirimini beklentisinin Haziran'a ertelendiğini not olarak düşelim.



Ancak Fed faiz indirimlerine başlasa bile, faiz oranları hala yüksek. Dolayısıyla ABD enflasyonunun yüzde 3 üzerinde kalması, en büyük düşmanı yüksek faiz olan kripto para piyasaları açısından da risk olarak kalmaya devam ediyor.



Bitcoin 69 bin dolarlık rekor seviyesinin yüzde 32 uzağında kalmaya devam ediyor.