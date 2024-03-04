Kripto para piyasalarında Bitcoin dalgası

Bitcoin'de devam eden ralliyle birlikte fiyat, Kasım 2021'den bu yana ilk kez 65 bin doların üzerini gördü. Bu aynı zamanda yine 2021'de görülen tarihi zirvenin yalnızca yüzde 6'lık bir uzaklıkta olduğunun işareti.



En büyük kripto para birimi 12 ay içerisinde yüzde 190'a yakın bir yükseliş kaydetti. Sert yükselişin arkasındaki başat sebep ETF'ler...



ETF'LERE GİRİŞ SÜRÜYOR



11 Ocak'ta işlem görmeye başlayan Bitcoin Borsa Yatırım Fonları'na (ETF) girişler hız kesmeden devam ediyor. Öyle ki; Ocak ayından bu yana, BlackRock’un IBIT’i tek başına toplam yaklaşık 7,8 milyar dolarlık giriş elde etti. Onu 4,8 milyar dolarlık girişle Fidelity’nin FBTC’si izledi. ETF'lere yönelik ilginin devam etmesini, yatırımcıların Bitcoin'de yükselişin süreceğine dair beklentisiyle paralel olarak görebiliriz.

ETF'lere giriş ve Bitcoin fiyatı arasındaki korelasyon da zaten zincirleme bir etkiye sahip. Bitcoin yükseldiği için ETF'lere giriş, ETF'lere giriş arttığı için de Bitcoin fiyatı yükseliyor.



69 BİN DOLAR REKORU GEÇİLECEK Mİ?



Borsa Yatırım Fonlarına yatırımcı ilgisinin sürmesi, diğer yandan Nisan ayında gerçekleşmesi beklenen "yarılanma" ile birlikte arzın azalması, Bitcoin'de yükselişin devam edeceğine dair öngörüleri canlı tutuyor. Yüksek likidite ile birlikte devam eden yükseliş, yatırımcılara 2021 boğa sezonunu hatırlatacak türden.



Vadeli işlemlere bakıldığında ise Bitcoin ve Ether tarafında açık pozisyonların rekor seviyede yüksek olduğu görülüyor. Bu durumu da yatırımcılar açısından riskli görülen durumların daha az olması şeklinde yorumlayabiliriz.



KRİPTO PİYASALARDA BITCOIN DALGASI



Bitcoin'deki hacimli yükseliş, tüm piyasayı hareketlendirdi. Küçük sermayeli tokenlar, Bitcoin'deki ralli sayesinde 24 saat içerisinde sert yükselişler gösterdi. Örnek verecek olursak; Dogecoin'de yüzde 20, Shiba'da yüzde 35'e yakın yükselişler kaydedildi.