Ekonomi gerçekten sıkılaştı mı?

Ekonomi yönetiminin ana hedefi enflasyonla mücadele. Bu noktada atılacak adımların başında ise parasal sıkılaşma geliyor. Merkez Bankası politika faizini yüzde 45 seviyesine kadar yükseltti. Ancak içerideki gelişmelere baktığımızda istenen sıkılaşma düzeyine henüz ulaşabilmiş değiliz.



Ekonomi yönetimi de böyle düşünüyor olacak ki, mevduat faizlerinde yukarı yönlü etki yaratacak yeni zorunlu karşılık adımları, kredilerde sınırlandırma, kredi kartlarında nakit avansa taksit düzenlemesi gibi birçok adım hayata geçirildi.



Merkez Bankası ve ekonomi yönetimini bu ek adımları atmaya iten faktörlerin başında ise dengelenemeyen talep geliyor.



KREDİ BÜYÜMESİ DEVAM EDİYOR



Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu verilerine göre kredilerde büyüme ivmesi devam ediyor. Tüketici kredileri 8 Mart haftasında yüzde 34 büyüdü. Bu artış oranı ticari kredilerde yüzde 23 seviyesinde. Taksitli ticari kredilerin tutarı 35 milyar 964 milyon lira arttı. Burada ticari kredi faizlerinin yüzde 60 ile son 21 yılın en yüksek seviyesinde olduğunu eklemekte fayda var.



TAŞIT SATIŞI REKOR KIRIYOR, KONUTTA DÜŞÜŞ TERSİNE DÖNDÜ



Otomobil satışlarında kredi kanallarının daralmasıyla birlikte satışların düşeceği beklentisi hakimdi. Ancak gelen veriler durumun tam tersini gösterdi. Öyle ki; Şubat ayında 106 bine yakın araç satıldı. Bu son 10 yılın en yüksek Şubat satışı olarak kayıtlara geçti.



Konut tarafında ise 6 aydır devam eden düşüş ivmesi tersine döndü ve aylık yüzde 17 ile son 1 buçuk yılın en hızlı artışı gerçekleşti. Diğer yandan kredili konut satışının payı hala düşük olsa da bir önceki aya göre arttığı görülüyor. Ocak ayında 5 bin 915 konut alımında kredi kullanılırken Şubat'ta bu rakam 8 bin 827 adede yükseldi...



KREDİ KARTI KULLANIMI REKOR KIRIYOR



Enflasyonla mücadele çerçevesinde talebi soğutmaya yönelik atılan adımlara rağmen kartlı harcamalar da hız kesmedi. Banka kartı ve kredi kartı işlemleri tutarı geçen hafta yüzde 15 artışla 262,6 milyar TL seviyesine yükseldi.



Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek de bankalara bu noktada limitlere dair bir uyarıda bulunmuştu. Bankaların müşterilere kredi kartı limiti tahsis ederken daha hassas davranmaları çağrısını yapmıştı.



TL MEVDUATA TALEP AZALDI, TERCİH DÖVİZ VE ALTIN



Döviz ve altın tarafında yükseliş ise devam ediyor. Yüzde 45’e yükselen mevduat faizine rağmen tercih altın ve döviz olmaya devam ediyor. Merkez Bankası’nın açıkladığı verilere göre bankalardaki TL cinsi mevduat 8 Mart haftasında yüzde 1,01 düştü.

Yine ayı verilere göre yurt içi yerleşiklerin döviz mevduatları geçen hafta 5,7 milyar dolar artışla 181,1 milyar dolara geldi. Dolar kurundaki artışa baktığımızda ise yılbaşından bu yana yüzde 8,63, yıllık bazda ise yaklaşık yüzde 70’i görüyoruz.



Altın tarafında da durum farksız. Kur etkisi ve ons altındaki yükselişle birlikte gram altın tarafında artış aylık yüzde 14, yıllık ise yüzde 91 seviyesinde.



SEÇİM SONRASI YENİ ADIMLAR GELEBİLİR



JPMorgan, Deutsche Bank, Bank of America, Merkez Bankası’nın faiz artıracağına dair beklentisini değiştirmedi. Ancak kuruluşlar, yüksek seyreden manşet enflasyon nedeniyle olası bir 500 baz puanlık faiz artırımı gelebileceği tahmininde bulundu.

Hem ekonomi yönetimi hem de vatandaşın gündeminde 31 Mart’taki yerel seçimler var. Eldeki tabloya baktığımızda seçimlerin ardından ek sıkılaşma adımlarının artarak devam etmesi muhtemel.