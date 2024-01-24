Küreselde faiz indirim beklentileri erteleniyor

ABD'de ekonomik veriler son yılların en yüksek faiz oranına rağmen dirençli seyri ortaya koyuyor. Dolar endeksi, 13 Aralık'tan bu yana en yüksek seviyesi olan 103,82'yi gördü. Yılın başından bu yana yükseliş ise yüzde 2’ye yaklaştı.



Piyasalar Fed'den Mart ayında ilk faiz indirimini yapmasını bekliyordu. Bu oran yüzde 80'den yüzde 40 seviyelerine kadar geriledi.



Vadeli piyasalarda 2 hafta önce 6 olan toplam faiz indirim beklentisi ise 5 toplantıda 25’er baz puanlık indirim olarak değişiyor.



Tüm bu gelişmelerin ardından ABD doları 6 haftanın en yüksek seviyesini gördü.



Dolardaki yükselişe baktığımızda; piyasaların faiz indirimlerinin yaklaştığı veya hızlı geleceği yönündeki tahminleri düzelttiğini söyleyebiliriz.



FED’İN FAİZ KARARI 31 OCAK'TA



Fed üyeleri son yaptıkları yorumlarda karışık mesajlar verdi.



San Francisco Fed Başkanı Mary Daly, faiz indirimleri için erken dedi. Christopher Waller ise politikanın "dikkatli ve yavaş" hareket edeceğini dile getirdi.



Öte yandan Eski Fed yetkilisi James Bullard, Fed'in Mart ayında faiz indirimine gidebileceğini söyledi.



ECB’DEN FAİZ İNDİRİM BEKLENTİLERİ DE ERTELENİYOR



Euro bölgesinde 2025 yılı enflasyon hedefi yüzde 2 olarak belirlenmişti. Son veri ise yüzde 3’e yakın bir seviyeye işaret etti. Projeksiyona bakıldığında Avrupa için iyimser bir senaryo çizebiliriz. Ancak hedefin tam olarak gerçekleşmesi için birçok şeyin de yolunda gitmesi gerekiyor.



Ayrıca bu yıl Davos’a katılan ECB üyeleri de ilkbahardan itibaren faiz indirimine gidileceği yönündeki piyasa beklentilerini azalttı.



Özetle; piyasalar açısından faiz indirimi konusu belirleyici olmaya devam edecek. Yatırımcılar açısından piyasalarda daha volatil bir seyrin devamını bekleyebiliriz. Merkez Bankalarının kararlarından çok başkanların yapacağı yönlendirmeler hiç olmadığı kadar önemli.