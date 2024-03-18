Yatırım araçlarının yükseleni fonlar

Enflasyonist baskıların yüksek olduğu ülkelerde para yönetimi ve tasarrufu elzem hale geliyor. Türkiye özelinde konuşacak olursak; enflasyona karşı koruma vaat eden düzenli yükselen döviz, altın, borsa gibi yatırım araçları mevcut. Buna son olarak yeniden boğa hazırlığına girişen kripto para piyasaları da eklendi.



Türkiye’de finansal okuryazarlık seviyesi yükseliyor, ancak dünyaya kıyasla hala yeterli düzeyde değil. Bu noktada yatırımcı için en önemli araçlardan biri de yatırım fonları haline geldi.



YATIRIM FONLARI NEDEN CAZİP?



Yatırım fonları sayesinde yatırımcı parasını işin profesyonellerine emanet etmiş oluyor. Öte yandan düşük miktar paraya sahip olan yatırımcı da yine fonlar sayesinde bir sepet oluşturabiliyor.



Fonların sağladığı getiri ile reel getiri arasında makas çok açık değil. Örnek olarak hisse senedi fonlarını verecek olursak; fonların getirisi ile Bist100 endeksi arasında birbirine paralel bir getiri görüyoruz. Ancak burada bireysel bazda hisse tercihleri farklı sonuçlar da getirebilir. Dolayısıyla fonlar özellikle finansal okuryazarlık seviyesi düşük yatırımcılar için oldukça güvenli



FON TERCİHLERİ NEYE GÖRE BELİRLENİR?



Fon yönetim şirketlerinde sınırsız seçenek mevcut. Altın almak isteyenler için kıymetli maden fonları, hisse senedi yatırımcısı için hisse yoğun fonlar, şemsiye fonları gibi seçenekler mevcut.



Bu noktada para piyasası fonlarına ayrı bir parantez açmak istiyorum. Bu fon tipi aslında yatırımcı açısından oldukça basit. Aynı gün içinde nakde dönebilme özelliği ve çok düşük riskli içeriğiyle, fonlara yeni alışan yatırımcıların ilk tercihi genelde burası oluyor. Kısa dönemli olarak yatırımını parketmek isteyen yatırımcılar için de bu fonlar önemli bir adres. Bu fon tipinin bu kadar tercih edilme nedeni ise bankalardaki alım-satım makasa gibi ek maliyetler olmadan döviz alışverişinin yapılması. Çünkü burada dövizin ihracını fon şirketinin kendisi yapıyor.



Uygun fon tercihinin belirlenmesi için gereken şey ise yatırımcının risk iştahı. Fona yatırdığı paraya ne kadar ihtiyacı olduğu, aylık geliri gibi birçok önemli detay var. Fon şirketleri, parasını değerlendirmek isteyen kişilere birçok soru yöneltiyor. Bu soruların cevaplarını göre uygun bir yatırım sepeti oluşturuluyor.



Diğer yandan fonlara ödenen ücret şirkete göre değişmekle beraber yıllık yüzde 3,6'yı aşamıyor.



Yılbaşından bu yana en fazla para girişinin olduğu fonlar



- Serbest Döviz Fonu: 230 milyar TL

- Para Piyasası Fonları: 115 milyar TL

- Hisse Senedi Fonları: 13 milyar TL

- Kıymetli Madenler Fonları: 7 milyar TL



FONLARA GİREN PARA MİKTARI VE ŞİRKET SAYISI ARTIYOR



2023 yılının başında 3,69 milyon fon yatırımcısı bulunurken 13 Mart itibarıyla bu sayı 4,64 milyon kişi ile tarihi zirve seviyesine yükseldi. Benzer bir rekor ise yatırım fonlarının toplam büyüklüğünde görülüyor. 2002'de 14 portföy yönetim şirketinin toplam büyüklüğü 1,3 milyon dolar iken bugün bu sayı aktif 60 şirkete ulaştı. Toplam portföy büyüklüğü ise 125 milyon dolar.



Volatilitenin yüksek olduğu dönemlerde olduğumuzu göz önüne alırsak; fonlara girişin artmaya devam etmesi muhtemel.