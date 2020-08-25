Magazin ve sanat turu (25 Ağustos 2020)

25.08.2020 - 17:53
Game of Thrones’un yıldızı Maisie Williams: Rolün kariyerimi kötü etkilemesinden korkuyorum
Game of Thrones dizisinde Arya Stark karakterini canlandıran Maisie Williams, ikonik bir karakter canlandırmaya dair neden endişe duyduğunu açıkladı. Williams, “İkonik bir karakteri canlandırmak büyük bir zevk. Ama aynı zamanda bir daha asla başka bir şey canlandıramayacağına dair gerçek bir korkuyla birlikte geliyor” ifadelerini kullandı.
Menajerimi Ara'nın Kıraç'ı Barış Falay: Dünyada karşılık bulmuş diziyi bu topraklara uyarlıyoruz
Star TV'nin yeni dizisi Menajerimi Ara’nın başrolünde yer alan Barış Falay, karakteri ve dizi hakkında merak edilenler anlattı. Usta oyuncu Falay, "Orijinali Fransız yapımı bir dizi. Dünyada da ciddi bir karşılık bulmuş yapımlardan. Biz biraz daha bu topraklara uyarlıyoruz bu hikayeyi. Biraz daha bu toprakların tadına getiriyoruz" dedi.
Yazın en çok dinlenen şarkıları açıklandı
2020 yazı diğerlerinden çok farklıydı ama müzik ve podcast yayınları bu sene de yaz mevsiminin her anına durmaksızın eşlik etti. Spotify 1 Haziran-15 Ağustos tarihleri arasındaki verilerine göre en çok dinlenen şarkılarını açıkladı.
Defne Samyeli ile Mustafa Sandal uzlaşmadı
Defne Samyeli’nin, otobiyografi kitabında yazdıkları nedeniyle şikayetçi olduğu Mustafa Sandal hakkındaki dosyada yeni bir gelişme yaşandı. İki ünlü isim uzlaştırma bürosunda uzlaşamayınca Sandal hakkındaki şikayet dosyası yeninde savcılığa gönderildi.
Donald Trump'tan ablasına cevap: Her gün başka bir şey, kimin umurunda
ABD Başkanı Donald Trump'ın eski bir federal yargıç olan en büyük ablası Maryanne Trump Barry'nin kardeşi için prensipleri olmayan bir yalancı ifadesini kullandığı bir kayıt ortaya çıktı. Başkan Trump, kayıtla ilgili Beyaz Saray üzerinden bir açıklama yayımladı ve "Her gün başka bir şey, kimin umurunda" dedi.
Müslümanlardan Kanye West'e tepki
Kim Kardashian ile evliliğindeki kriz ve ABD Başkan adaylığıyla gündemde olan Kanye West, markasının çıkaracağı yeni spor ayakkabıların isimleri için İsrafil ve Azrail isimlerini seçince Müslümanların tepkisi çıktı.
Robin Wright'a çekim öncesi corona virüs testi
House of Cards dizisinin yıldızı Robin Wright, stüdyoya girmeden önce corona virüs testi yaptırırken görüntülendi.
15. İstanbul Moda Haftası'nın kalbi Galataport İstanbul'da atıyor
15'inci kez düzenlenen İstanbul Moda Haftası, corona virüs salgını nedeniyle ilk defa dijital platformlardan yayınlanacak. 12-16 Ekim tarihleri arasında uluslararası platformlarda yayınlanacak etkinlikte defilelerin çekimleri ise Galataport İstanbul ve Tophane-i Amire'de kurulan podyumlarda sürüyor.
Jennifer Garner'ı ağlatan dizi
Jennifer Garner, seyrettiği komedi dizisi The Office'in finali sonrası gözyaşlarını tutamadı. Duygularını gösteren videoyu sosyal medya hesabında paylaştı.
Fenerbahçe'nin yeni transferi Jose Sosa'nın eşi Carolina Alurralde corona virüse yakalandı (Corona olan ünlü isimler)
Dünya genelinde yüz binlerce insana bulaşan corona virüs, ünlü isimleri de etkiledi. Son olarak, Fenerbahçe'nin yeni transferlerinden Jose Sosa'nın eşi Carolina Alurralde yeni tip corona virüse (Covid-19) yakalandı. İşte ünlü yıldızla ilgili ayrıntılar ve corona olan diğer ünlü isimler...
Disney'den tekerlekli sandalye kostümü
Disney, engelli bireylerin giymeleri için ilk uyarlanabilir kostümlerini ve tekerlekli sandalye giysilerini piyasaya sürdü.
Manga online akademi açacak
Rock grubu Manga, corona virüs (Covid-19) salgınının müzik dünyasını da etkilediğini belirterek, konser veremedikleri bu dönemde online müzik akademisi açacaklarını duyurdu.
Ankara Devlet Opera ve Balesi sezonu Panorapark Açıkhava Sahnesi'nde açacak
Ankara Devlet Opera ve Balesi, sanatseverlere yıldızların altında opera keyfi yaşatmak için, 1 Eylül'de Panorapark Açıkhava Sahnesi'nde sezon açılışı yapacak.
Mimar Sinan’ın yaptığı köprü çöplüğe döndü
Tarihteki İstanbul-Rumeli kervan yolu üzerinde, D-100 Karayolu’nun kenarında bulunan Mimar Sinan’ın yaptığı Haramidere (Kapı Ağası) Köprüsü katı ve sıvı atıklarla çöplüğe, sineklerin üreme yerine döndü.
Selena Gomez ve K-pop grubu Blackpink’ten dondurma markası
Selena Gomez ve K-pop grubu Blackpink, ortak single çalışmasının ardından dondurma markası işbirliği yaptı. Pembe vanilyalı dondurma, Ice Cream adlı single ile aynı gün piyasaya çıkacak.
Erciyes eteklerinde kartpostallık görüntüler
Kayseri'de Hürmetçi Sazlığı'nda yayılan ve sayıları 5 bini bulan mandaların, günün sonunda ferahlamak için girdikleri sudaki görüntüleri görsel şölen sunuyor.
Yapı Kredi bomontiada’nın Açık Havada Sinema etkinliğinde bu hafta: Muhteşem Güzellik
Yapı Kredi bomontiada “Açık Havada Sinema” günleri kapsamında, 2 Eylül Çarşamba günü Oscar ödüllü Muhteşem Güzellik (The Great Beauty) filmi gösterilecek. Ücretsiz gösterim, sosyal mesafe kurallarına uygun şekilde yapılacak.
Robert Downey Jr. Benedict Cumberbatch'e karşı: Hangi Sherlock Holmes daha iyi?
Robert Downey Jr (Iron man) ile Benedict Cumberbatch (Doktor Strange) Marvel'in Yenilmezler (Avengers) evreninde aynı safta olsa da iki aktör, Sherlock Holmes rolünde daima kıyaslanıyor. Peki hangisi daha iyi bir dedektif?
İstanbul Devlet Opera ve Balesi'nden Napoliten konseri
İstanbul Devlet Opera ve Balesi (İDOB), Napoliten konserinde sanatseverlerle buluşacak.
Gripin 27 Ağustos'ta online konser verecek
Rock müzik grubu Gripin, PSMylekal etkinlikleri kapsamında 27 Ağustos'ta müzikseverlerle YouTube üzerinden buluşacak.
Ronaldinho özgürlüğüne kavuştu
Sahte pasaport düzenlemek iddiasıyla Paraguay'da tutuklanan daha sonra cezası 1,6 milyon dolar kefalet bedeliyle ev hapsine dönüşen Brezilyalı eski yıldız futbolcu Ronaldinho serbest bırakıldı.
Eski Silvan evleri bir bir yok oluyor
Güneydoğu Anadolu Bölgesinin geleneksel 2 katlı taş ev mimarisinden olan Diyarbakır'ın Silvan ilçesindeki tarihi evler, bakımsızlıktan dolayı bir bir yok oluyor
Menajerimi Ara’da kim kimdir? (Karakter analizi)
Barış Falay (Kıraç), Canan Ergüder (Feris), Fatih Artman (Çınar), Ahsen Eroğlu (Dicle), Deniz Can Aktaş (Barış), ve Ayşenil Şamlıoğlu’nun (Peride) yanı sıra; Semi Sırtıkkızıl, Gamze Karaduman, Nazlı Senem Ünal, Bedir Bedir, Pınar Ünsal, Aslı Mavitan, Yaprak Medine, Buse Sinem İren, Melisa Seda, Duygu Şen ve İdeal Beran Kotan’ın yer aldığı geniş oyuncu kadrosu ve eğlenceli hikayesiyle seyirciyi her hafta ekrana kilitleyecek dizi, Menajerimi Ara bu akşam Star’da başlıyor. Her bölüm kendi kimliğiyle konuk olacak birbirinden ünlü isimlerle de çok konuşulacak dizide hangi oyuncu kimi canlandırıyor? İşte Menajerimi Ara'nın karakter analizi...
Nemrut'ta devrilme tehlikesi olan heykel düzeltildi
Adıyaman'ın simgesi konumundaki Nemrut Dağı’nda kış mevsimindeki kar yağışında öne doğru eğilip, devrilme tehlikesi geçiren Herakles heykeli yapılan çalışmayla düzeltildi.
Michael Jackson'ın Beatles ve Elvis Presley'i hedef aldığı notlar ortaya çıktı
Michael Jackson müzik endüstrisindeki ırkçılığı eleştirdiği el yazısıyla kaleme alınmış notlarda The Beatles'ı ve Elvis Presley'i hedef aldı. Jackson yıllar sonra ortaya çıkan notlarda Presley için, "Elvis Kral değil" ifadelerini kullanıyor.
British Museum köleci kimliği nedeniyle Sir Hans Sloane büstünü sergiden çıkardı
Black Lives Matter (Siyahların Hayatı Değerlidir) hareketinden etkilenen dünyanın en önemli müzelerinden British Museum, köle sahibi Sir Hans Sloane'nin büstünü ana sergi alanından kaldırma kararı aldı. Londra'da adına bir de meydan bulunan Sloane, yaptığı eser bağışıyla müze koleksiyonunun temelini oluşturuyor.
Victoria Beckham'dan David Beckham itirafı: Makyaj malzemelerimi kullanıyor
Victoria Beckham, eşi David Beckham'ın kendi markasına ait olan makyaj malzemelerini kullandığını söyledi.
Carnival Row corona virüs engelini aştı, ikinci sezon çekimleri tamamlandı
Dünyada 23 milyon 836 binden fazla kişiyi etkileyen corona virüs nedeniyle set çalışmalarına uzun bir ara vermek zorunda Carnival Row'un ikinci sezon çekimleri tamamlandı.
Engelsiz Filmler Festivali'nde çocuklar için 6 animasyon film
8. Engelsiz Filmler Festivali kapsamında, 12-18 Ekim'de animasyon filmlerin yer aldığı özel bir seçki çocuk seyircilerle buluşacak.
Ebru Şallı: Ayakta durmak zorundayım
10 yaşındaki oğlu Pars Tan'ın vefatı sonrası zor günler geçiren Ebru Şallı "Ayakta durmak zorundayım" dedi.
Konya'da 2 bin yıllık baraj bendi bulundu
Konya'nın Karatay ilçesinde bulunan Bozdağ Milli Parkı'nda, 2 bin yıl önce Roma İmparatorluğu tarafından inşa edilmiş, 110 metre uzunluğunda ve 10 metre yüksekliğinde baraj bendi bulundu.
İnternetin en zenginlerini topladı: Paylaşım başına 2 bin dolar alıyor
Sosyal medya ve internet platformlarının gelişimi genç girişimciler için hiç kuşkusuz yeni fırsatlar doğurmaya devam ediyor. Onlardan biri ise mütevazi bir çocukluk geçiren ve açtığı sosyal medya hesabı sayesinde şu anda varlıklı olduğunu belirten 27 yaşındaki ekonomi öğrencisi James Ison. Milyarderlerin çocuklarından fotoğraflarının yayınlanması için 2 bin dolar alan Ison, yüzde birlik kesimin gösterişli hayatını gözler önüne seriyor.
17. Akbank Kısa Film Festivali başvuruları başladı
22 Mart-1 Nisan 2021 tarihleri arasında düzenlenecek 17. Akbank Kısa Film Festivali’nin Yarışma Bölümü başvuruları başladı. Son başvuru tarihi ise 25 Aralık 2020 olarak belirlendi.
The Color Purple yeniden sinemaya uyarlanıyor
Dedikoducu Kız'dan (Gossip Girl) Hollywood yıldızlığına Blake Lively (Blake Lively kimdir?)
Hollywood'un sevilen ünlülerinden Blake Lively, Dedikoducu Kız (Gossip Girl) dizisinden sonra ismini yıldızlar geçidine yazdırdı. Bugün 33 yaşına basan Hollywood yıldızı Blake Lively'nin merak edilenleri...
Şahika Ercümen'den sudaki yaşama dikkat çeken kitap
Serbest dalış dünya rekortmeni milli sporcu Şahika Ercümen Deniz Kızı ve Delfi kitabıyla okurlarını sudaki yaşamın koruyucusu olmaya davet ediyor.
Ferzan Özpetek: İstanbul bambaşka bir şehir oldu ama o büyüsünü de koruyor
Bu yıl ilk kez dijital ortama taşınan İstanbul Uluslararası Edebiyat Festivali'nin (İTEF) çağdaş İtalyan edebiyatını tanıtmak amacıyla gerçekleştirdiği İTEF Ekranda İtalya Özel programı başladı.
Urla Caz ve Gastronomi Günleri için geri sayım
İzmir-Urla'da gerçekleşecek, Urla Caz ve Gastronomi Günleri, 14 Eylül'de kapılarını açıyor.