Magazin ve sanat turu (25 Ağustos 2020)

Menajerimi Ara’da kim kimdir? (Karakter analizi)

Barış Falay (Kıraç), Canan Ergüder (Feris), Fatih Artman (Çınar), Ahsen Eroğlu (Dicle), Deniz Can Aktaş (Barış), ve Ayşenil Şamlıoğlu’nun (Peride) yanı sıra; Semi Sırtıkkızıl, Gamze Karaduman, Nazlı Senem Ünal, Bedir Bedir, Pınar Ünsal, Aslı Mavitan, Yaprak Medine, Buse Sinem İren, Melisa Seda, Duygu Şen ve İdeal Beran Kotan’ın yer aldığı geniş oyuncu kadrosu ve eğlenceli hikayesiyle seyirciyi her hafta ekrana kilitleyecek dizi, Menajerimi Ara bu akşam Star’da başlıyor. Her bölüm kendi kimliğiyle konuk olacak birbirinden ünlü isimlerle de çok konuşulacak dizide hangi oyuncu kimi canlandırıyor? İşte Menajerimi Ara'nın karakter analizi...

HABER DETAY-TIKLA OKU