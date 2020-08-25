Magazin ve sanat turu (25 Ağustos 2020)

Donald Trump'tan ablasına cevap: Her gün başka bir şey, kimin umurunda

ABD Başkanı Donald Trump'ın eski bir federal yargıç olan en büyük ablası Maryanne Trump Barry'nin kardeşi için prensipleri olmayan bir yalancı ifadesini kullandığı bir kayıt ortaya çıktı. Başkan Trump, kayıtla ilgili Beyaz Saray üzerinden bir açıklama yayımladı ve "Her gün başka bir şey, kimin umurunda" dedi.

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