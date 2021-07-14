Magazin ve sanat turu (14 Temmuz 2021)

Jackie Chan: Çin Komünist Partisi üyesi olmak istiyorum

"Çin Komünist Partisi üyelerini kıskanıyorum. Ben de partinin bir üyesi olmak istiyorum" diyen Hollywood sinemasının dövüş sanatları ustası Jackie Chan'e Çinliler tepki gösterdi. Daha önce eşini aldattığını itiraf eden Chan'i 'karakter sorunu olan biri' olarak nitelendirenler, ünlü aktörün partiye üye olabilecek yetkinlikte olmadığını öne sürdü.

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