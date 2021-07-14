Magazin ve sanat turu (14 Temmuz 2021)

14.07.2021 - 17:28
Tecavüz suçlusu yapımcı Harvey Weinstein ile Georgina Chapman resmen boşandı
Birden fazla kadın tarafından tecavüz ve cinsel saldırıyla suçlanan ve 23 yıl hapis cezasına çarptırılan Hollywood yapımcısı Harvey Weinstein ile iki çocuğunun annesi Georgina Chapman resmen boşandı. Gizli tutulan boşanma davası sonucunda Weinstein'in Chapman'a yapacağı ödeme miktarı bilinmese de daha önce yaptıkları evlilik sözleşmesinin ayrıntıları ortaya çıktı.
Edebiyatın 'zaman ustası' Adalet Ağaoğlu anılıyor
Türk edebiyatına tiyatro oyunu, roman, deneme ve çeviri gibi farklı türlerde önemli eserler kazandıran yazar Adalet Ağaoğlu'nun vefatının üzerinden bir yıl geçti.
Şarkıcı Sıla'ya şiddet davasında Ahmet Kural'a yeniden hapis cezası
Şarkıcı Sıla Gençoğlu'na dayak attığı gerekçesiyle hapis cezasına çarptırılan ancak kararın bozulmasının ardından yeniden yargılanan Ahmet Kural, bu kez de aynı cezaya çarptırıldı.
Yeniden hapis cezası alan Ahmet Kural'ın avukatından açıklama
Oyuncu Ahmet Kural'ın şarkıcı Sıla'ya şiddet uyguladığı gerekçesiyle hapis cezası aldığı davaya ilişkin avukatı yazılı bir açıklama yaptı. Açıklamada, "Yerel mahkemece Bölge Adliye Mahkemesi tarafından müvekkilim lehine kesin olarak verilen bozma kararına uyulmamıştır" ifadelerine yer verildi.
73. Emmy Ödülleri adayları açıklandı: The Crown ve The Mandalorian zirvede
Televizyon dünyasının Oscar'ları olarak kabul edilen 73. Emmy Ödülleri adayları açıklandı. Bu yıl en çok adaylık alan yapımlar 24’er kategoriyle The Crown ve The Mandalorian dizileri oldu.
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Bill Gates: Evliliğim benim yüzümden battı
ABD’li milyarder Bill Gates, katıldığı bir panelde Melinda Gates ile evliliğinin bitmesinin kendi suçu olduğunu gözleri dolarak söyledi.
Selfie çekmek için kayalıklara çıkan fenomen uçurumdan düşerek öldü (Sofia Cheung fotoğrafları)
Instagram'da özellikle kayalık yerlerde tehlikeli pozlar vererek çektiği fotoğrafları paylaşarak kısa süre içinde tanınan Sofia Cheung, selfie çekerken kaza geçirdi. Dört metre yükseklikten düşen sosyal medya fenomeni hayatını kaybetti.
Prenses Diana’nın çocukluk bisikleti açık artırmaya çıkarılıyor
Prensesi Diana’nın 1970’lerde ailesinin malikanesinde kullandığı copper tarzı bisikleti açık artırmaya çıkarılıyor. Bisikletin 30 bin sterline (ortalama 350 bin TL) satılması bekleniyor.
Şahan Gökbakar villa haberlerine sosyal medya üzerinden yanıt verdi
Marmaris'te satın aldığı araziye kaçak iskele yaptığı iddiaları ve "Özel Mülktür Girilmez" yazılarını astığı için haberlere konu olan komedyen ve oyuncu Şahan Gökbakar, hakkında yapılan haberlere sosyal medya üzerinden tepki gösterdi.
Jackie Chan: Çin Komünist Partisi üyesi olmak istiyorum
"Çin Komünist Partisi üyelerini kıskanıyorum. Ben de partinin bir üyesi olmak istiyorum" diyen Hollywood sinemasının dövüş sanatları ustası Jackie Chan'e Çinliler tepki gösterdi. Daha önce eşini aldattığını itiraf eden Chan'i 'karakter sorunu olan biri' olarak nitelendirenler, ünlü aktörün partiye üye olabilecek yetkinlikte olmadığını öne sürdü.
Sadi Celil Cengiz, Kaza Aşk'ın Okan'ını anlattı: Bizi çok şaşırtacak bazen onu tanıyamayacağız
Kazara Aşk'ın Okan Saydam'ı, Sadi Celil Cengiz'i; dizi, karakteri ve özel hayatı hakkında merak edilenleri anlattı...
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Kylie Jenner 3 yaşındaki kızı Stormi’nin yeni marka çıkaracağını duyurdu
'Güzellik imparatoriçesi' Kylie Jenner, yeni girişimlere hazırlanırken, üç yaşındaki kızı Stormi'yi de işin içine soktuğunu açıkladı. Jenner, Stormi'nin kendine ait 'gizli bir marka' üzerinde çalıştığını öne sürdü.
MasterChef Türkiye 2021'de format değişti
Somer Sivrioğlu, Danilo Zanna ve Mehmet Yalçınkaya'nın jüri koltuğunda oturduğu MasterChef Türkiye 2021'de üçlü düello heyecanı başladı. Şefler, sevilen yarışmadaki format değişikliğini açıkladı.
Black Widow (Kara Dul) pandemi rekorunu kırdı
Scarlett Johansson'un başrolünde yer aldığı Marvel filmi Black Widow, ABD'de ilk üç gününde 80 milyon elde ederek pandemi dönemi açılış rekorunun yeni sahibi oldu. Film Türkiye'de de Hızlı ve Öfkeli 9'u tahtından indirdi.
Jennifer Lopez'den müzikal projesi: Klasikleri yeniden yorumlayacak
Ben Affleck ile 17 yıl sonra tekrar bir araya gelen ve yeni aşkı ile (Bennifer) gündemde olan Jennifer Lopez, yeni müzikal projesinin hazırlıklarına başladı.
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Arda Turan’ın eşi Aslıhan Doğan Turan evinin kapılarını açtı
Galatasaraylı futbolcu Arda Turan’ın eşi Aslıhan Doğan Turan evinin kapılarını YouTube kanalı için açtı. Çektiği videoda evini tanıtan Turan, "Evin yaşandıkça güzelleştiğine inanıyorum" dedi.
Heidi Klum: Victoria's Secret'taki değişim gecikti
Dünyaca ünlü iç giyim markası Victoria's Secret'ın eski mankenlerinden Heidi Klum, markanın kabuk değiştirmesi hakkında konuştu
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Kuzeyin Oğlu Volkan Konak 13. yeni bölüm tanıtımı
Star TV ekranlarında yayınlanan Kuzeyin Oğlu Volkan Konak'ın 13. bölüm tanıtımı yayınlandı. Yeni bölüm konukları Hande Yener, Kutsi ve Berksan.
Animasyon film Turning Red'in (Kırmızı) fragmanı
Merakla beklenen animasyon film Turning Red'in fragmanı yayınlandı. Ülkemizde Kırmızı adıyla gösterilecek olan film, 11 Mart 2022'de vizyona girecek. Ergenliğin getirdiği sorunların altında sıkışıp kalan 13 yaşındaki Mei Lee’nin her heyecanlandığında dev bir kırmızı pandaya dönüşme hikayesini anlatan Turning Red'in seslendirme kadrosunda Rosalie Chiang'a yıldız oyuncu Sandra Oh eşlik ediyor.
Meghan Markle'ın, Oprah Winfrey röportajı Emmy'ye aday
Televizyon dünyasının Oscar'ları olarak kabul edilen 73. Emmy Ödülleri adayları açıklandı. Bu yıl en çok adaylık alan yapımlar 24’er kategoriyle The Crown ve The Mandalorian dizileri oldu. Adaylar arasında Meghan Markle ve Prens Harry'nın Oprah Winfrey röportajının olması dikkat çekti.
Sen Ben Lenin’in prömiyeri 40. İstanbul Film Festivali’nde yapıldı
Tufan Taştan’ın ilk uzun metrajlı filmi Sen Ben Lenin’in Türkiye prömiyeri dün akşam 40. İstanbul Film Festivali’nde yapıldı. Filmin gösterimine, kadrosunda yer alan Barış Falay, Saygın Soysal, Barış Yıldız, Hasibe Eren, Melis Birkan, Nur Sürer, Özgür Çevik, Serdar Orçin gibi pek çok isim katıldı.
Toby Kirkup hayatını kaybetti
Peaky Blinders oyuncusu Toby Kirkup, kollarında karıncalanma ve göğüs ağrısı şikayetiyle kaldırıldığı hastaneden taburcu edildikten sonra hayatını kaybetti. Ailesi oyuncunun ölümünün araştırılmasını istedi.
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Seyyar 6. yeni bölüm fotoğrafları
puhutv orijinal dizisi Seyyar, 6. yeni bölümüyle 16 Temmuz Cuma günü günü puhutv’de. Yeni bölümde Çiğdem evde uyuşturucu poşetini buluyor ve Seda ile her şeye rağmen polise gidip bütün gerçekleri açıklıyor. İşte Seyyar'ın yeni bölüm konusu ve fotoğrafları...
Formula 1 pilotu Lando Norris'in saati çalındı
Formula 1 pilotu Lando Norris, Euro 2020 finali sonrası çıkan kavganın ortasında kaldı. Bu sırada İngiliz-Belçika uyruklu pilotun kolundaki 40 bin poundluk saati çalındı.
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Borusan İstanbul Filarmoni Orkestrası (BİFO) Festivali başlıyor
Borusan İstanbul Filarmoni Orkestrası (BİFO) Festivali 18 Temmuz’da başlıyor. Borusan Sanat, çevrimiçi platform borusansanat.tv’de ücretsiz olarak yayınlanacak konser serisinde klasik müzikseverleri dünya sahnesinin önemli isimleriyle buluşturacak.
Çatalhöyük'te ikinci mahalle ortaya çıktı
Çatalhöyük Neolitik Kenti Kazı Başkanı Anadolu Üniversitesi öğretim üyesi Doç. Dr. Ali Umut Türkcan, yeni kazdıkları alanda sokak olgusunun görüldüğünü ve ikinci bir mahalleyi ortaya çıkardıklarını söyledi.
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Kuzeyin Oğlu Volkan Konak 13. yeni bölüm fotoğrafları
Star ekranlarında yayınlanan ‘Kuzeyin Oğlu Volkan Konak’, 16 Temmuz Cuma akşamı yeni bölümüyle ekrana gelecek. Karadeniz müziğinin sevilen ismi Volkan Konak’ın yeni bölüm konuğu, Hande Yener, Berksan ve Kutsi. Programda, böcek fobisi olan Kutsi’ye yapılan şaka sempatik şarkıcıyı bir hayli terleterek komik anlar yaşatacak.
Nazan Öncel bayram elbisesi dikiyor
Nazan Öncel bayram hazırlıklarına başladı. Sanatçı dikiş makinesi önünde çekilen videosunu sosyal medya hesabında “Bayram hazırlıkları. 53 yıllık emektar makinem” notuyla paylaştı.
Tam bir obsesyon günü / Günlük burç yorumları - 14 Temmuz 2021
Bugün takıntılı bir gün dersem yanlış olmaz. Yatığınız, bitirdiğiniz işleri tekrarlama eğiliminde olabiliriz.
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