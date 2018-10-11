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Magazin ve sanat turu (11 Ekim 2018)

ntv.com.tr

11 Ekim 2018'de Türkiye ve dünyada magazin ve sanat gündeminde hangi gelişmeler yaşandı? Sanat ve magazine dair dikkat çeken haberler, son dakika gelişmeleri ve daha fazlası... İşte günlük koşuşturma içinde gözden kaçırmamanız gerekenlerden oluşan magazin ve sanat turu...

  • 1

    SELENA GOMEZ HASTANEYE KALDIRILDI İDDİASI

    SELENA GOMEZ HASTANEYE KALDIRILDI İDDİASI
    Uzun yıllar birlikte olduğu Justin Bieber'ın manken Hailey Baldwin ile evleneceğini duyurmasının ardından sosyal medya üzerinden kendisine yöneltilen kötü içerikli mesajlara dayanamayıp moral olarak çöken şarkıcı Selena Gomez'in (26), zihinsel sağlık tesisinde tedavi gördüğü iddia edildi.


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  • 2

    "BU SORU EVDE DE SORULABİLİRDİ"

    "BU SORU EVDE DE SORULABİLİRDİ"
    Cem Yılmaz’ın son filmi Arif V 216'nın kamera arkası görüntülerinden oluşan Arif V 216, Yapmışlar Ama Nasıl? belgeseli için özel bir gece düzenlendi. Gecede Defne Samyeli'nin Cem Yılmaz’a sorduğu soru ünlü komedyeni zorladı. Yılmaz, "Bu soru evde de sorulabilirdi. Hiç torpil yok" dedi.

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  • 3

    KIM KARDASHIAN: HEYECANLI ŞEYLER PLANLIYORLAR (KANYE WEST, BEYAZ SARAY'A GİDİYOR)

    KIM KARDASHIAN: HEYECANLI ŞEYLER PLANLIYORLAR (KANYE WEST, BEYAZ SARAY'A GİDİYOR)

    Kanye West, ABD Başkanı Donald Trump’ın müzisyenleri ve sanatçıları koruyan yeni bir yasa imzalaması esnasında Beyaz Saray'a gidecek. İkilinin buluşması için Kim Kardashian, “Heyecanlı şeyler planlıyorlar” dedi.

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  • 4

    FUTBOL YILDIZI MESSİ'NİN HAYATI SİRK OLUYOR

    FUTBOL YILDIZI MESSİ'NİN HAYATI SİRK OLUYOR

    Barcelona futbol takımının yıldız oyuncusu Lionel Messi’nin hayatı Cirque du Soleil tarafından sirk gösterisi şeklinde sahnede canlandırılacak.

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  • 5

    SORUŞTURMA BAŞLATILDI (BERKAY-ARDA TURAN KAVGASI)

    SORUŞTURMA BAŞLATILDI (BERKAY-ARDA TURAN KAVGASI)
    Arda Turan ile Berkay'ın bir mekanda kavga etmesi ve ünlü şarkıcının burnunun kırılmasının ardından Cumhuriyet Başsavcılığı harekete geçti ve soruşturma başlattı. Berkay'ın eşi Özlem Ada Şahin'in iddiaları ve gerekli hukusal işlemlerin başlatıldığını açıklamasının ardından önce Aslıhan Doğan Turan "Oğlumu kucağıma almama çok az kala, yazılıp çizilen hiçbir şeyin ve hiçbir 3. şahsın bana ve aileme zarar verebilecek nitelikte olmadığını bilmenizi isterim" dedi sonra Arda Turan "Kavganın sebebini Berkay’a sorun, anlatabiliyorsa anlatsın” diye konuştu.

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  • 6

    'DÜNYA BÖYLE PARA HARCAYAN KADIN GÖRMEDİ'

    'DÜNYA BÖYLE PARA HARCAYAN KADIN GÖRMEDİ'
    Azerbaycan Uluslararası Bankası Başkanı Cihangir Hajiyev’in 55 yaşındaki eşi Zamira Hajiyeva yaptığı harcamalarla gündemde. Hajiyeva'nın satın aldıkları arasında; Boucheron'dan 1.2 milyon liraya broş, 15 milyon sterline malikane, 31 milyon sterline Gulfstream G550 özel jet var.


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  • 7

    DOĞUM GÜNÜNÜ BÖYLE KUTLADI

    DOĞUM GÜNÜNÜ BÖYLE KUTLADI
    Dünyaca ünlü Filistin asıllı ABD’li model Bella Hadid, 22 yaş kutlaması yapıldı. Geceye ünlü modelin sevgilisi The Weeknd, Gigi Hadid ve Kendall Jenner gibi isimler de katıldı.

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  • 8

    HAKAN SABANCI'DAN KIŞLADA SAAT DEĞİŞİKLİĞİ

    HAKAN SABANCI'DAN KIŞLADA SAAT DEĞİŞİKLİĞİ
    Askerlik görevini yerine getirmek için Kütahya’daki birliğine teslim olan Hakan Sabancı milyonluk saatini değiştirdi.

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  • 9

    COLOSSUS ASLINDA KİM BİLİYOR MUSUNUZ?

    COLOSSUS ASLINDA KİM BİLİYOR MUSUNUZ?
    Marvel Evreni'nin en eğlenceli filmleri arasında gösterilen Deadpool ve Deadpool 2'de Ryan Reynolds'ın canlandırdığı Wade Wilson karakterine yol gösteren, bir nevi ağabeylik yapan Colossus karakterinin kim olduğunu biliyor musunuz?

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  • 10

    RONALDO'YA KIZ ARKADAŞINDAN VİDEOLU DESTEK

    RONALDO'YA KIZ ARKADAŞINDAN VİDEOLU DESTEK

    ecavüzle suçlanan ve dokuz yıl önce gerçekleştiği iddia edilen olayla ilgili hakkında yeniden soruşturma başlatılan Cristiano Ronaldo’ya zor günlerinde kız arkadaşı Georgina Rodriguez’den videolu destek geldi.

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  • 11

    HABABAM SINIFI'NIN BİLİNMEYENLERİ

    HABABAM SINIFI'NIN BİLİNMEYENLERİ
    Hababam Sınıfı’nın yazarı Rıfat Ilgaz’ın oğlu Aydın Ilgaz'dan yıllar sonra gelen itiraf:"Önceleri Hababam Sınıfı filminin başında babamın adı yoktu. Babam Hababam Sınıfı’nı izlemek istemezdi. 'Kapatın şunu' derdi. İsmi olmadığı için canı sıkılırdı."

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  • 12

    MEGHAN MARKLE'IN ESKİ KOCASI EVLENDİ

    MEGHAN MARKLE'IN ESKİ KOCASI EVLENDİ

    İngiliz Kraliyet ailesi üyesi Prens Harry ile evlenen ve Sussex Düşesi unvanı alan Meghan Markle’ın eski kocası Trevor Engelson da evlendi.

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  • 13

    BİLİRKİŞİ GENÇ OYUNCU ALİNA BOZ'U HAKLI BULDU

    BİLİRKİŞİ GENÇ OYUNCU ALİNA BOZ'U HAKLI BULDU
    Alina Boz, Endemol Medya'ya açtığı 160 bin liralık tazminat davasında bilirkişi tarafından haklı bulundu.

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  • 14

    EN İYİ MACERA DİZİLERİ

    EN İYİ MACERA DİZİLERİ
    Yeryüzündeki tüm ülkelerin ve tüm dönemlerin sinema ve televizyon filmleri, film yıldızları ve dizileri hakkında bilgiler barındıran çevrimiçi bir veri tabanı IMDb, en iyi Macera dizelerini derledi. Çoğunlukla Marjinal & Absürt yapımların yer aldığı listeye Türkiye'den drama, komedi ve macera kategorisinde yer alan Leyla ile Mecnun da girdi. İşte aralarından Game of Thrones ve Rick and Morty gibi yapımlarından yer aldığı listedeki ilk 35 dizi.

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  • 15

    CHANNING TATUM BOŞANMA SONRASI YENİ AŞKINI BULDU

    CHANNING TATUM BOŞANMA SONRASI YENİ AŞKINI BULDU

    Channing Tatum, dokuz yıllık eşi Jenna Dewan’dan boşandıktan sonra şarkıcı Jessie J ile aşk yaşamaya başladı.

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  • 16

    "SANATÇININ ARKASINDA SON KULLANMA TARİHİ YAZMAMALIDIR"

    "SANATÇININ ARKASINDA SON KULLANMA TARİHİ YAZMAMALIDIR"
    Usta tiyatro sanatçısı Zihni Göktay, geleneksel tiyatronun önemine dikkati çekerek, "Bir sanatçının arkasında son kullanma tarihi yazmamalıdır. Son nefesine kadar oynamalıdır" şeklinde konuştu.

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  • 17

    MTV AVRUPA MÜZİK ÖDÜLLERİ’NİN SUNUCUSU BELLİ OLDU

    MTV AVRUPA MÜZİK ÖDÜLLERİ’NİN SUNUCUSU BELLİ OLDU

    2018 MTV Avrupa Müzik Ödülleri’nin sunuculuğunu oyuncu Hailee Steinfeld üstlenecek.

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  • 18

    TARKAN'DAN GALATA'DA 'KEDİ GİBİ'

    TARKAN'DAN GALATA'DA 'KEDİ GİBİ'
    Tarkan, 10 albümünde yer alan, Kedi Gibi şarkısına Galata'da klip çekti. Yeni klip bugün yayına giriyor.

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  • 19

    FANTASTİK CANAVARLAR NELERDİR, NEREDE BULUNURLAR 2'DEN ALTI YENİ AFİŞ BİRDEN

    FANTASTİK CANAVARLAR NELERDİR, NEREDE BULUNURLAR 2'DEN ALTI YENİ AFİŞ BİRDEN

    Warner Bros. Pictures, Fantastik Canavarlar Nelerdir, Nerede Bulunurlar 2 (Fantastic Beasts: The Crimes of Grindelwald) filminden tam altı afişi birden yayınladı.

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  • 20

    YOL ARKADAŞIM 2 FİLMİNİN GALASI YAPILDI

    YOL ARKADAŞIM 2 FİLMİNİN GALASI YAPILDI
    Başrollerini İbrahim Büyükak, Oğuzhan Koç paylaştığı ve kadrosunda Ezgi Eyüboğlu, Olgun Toker ve Tamer Levent’in de rol aldığı Yol Arkadaşım 2'nin galası Kanyon AVM’de yapıldı. Gösterim öncesi yönetmen Bedran Güzel ile oyuncular basın mensuplarının karşısına çıktı. Acun Ilıcalı-Şeyma Subaşı çiftinden, Hakan Baş-Bensu Soral ikilisine birçok ünlü isim de katıldı.

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  • 21

    A STAR IS BORN, FİLM MÜZİĞİ İLE ZİRVEYE OYNUYOR

    A STAR IS BORN, FİLM MÜZİĞİ İLE ZİRVEYE OYNUYOR

    Lady Gaga ve Bradley Cooper’ın başrollerde yer aldığı A Star Is Born (Bir Yıldız Doğuyor) filminin yeni çıkan soundtrack albümü hızlı yükselişiyle müzik listelerinin zirvesine yerleşmeye doğru ilerliyor.

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  • 22

    ÜNLÜ TİYATRO OYUNCUSU YAMAN TÜZCET VEFAT ETTİ

    ÜNLÜ TİYATRO OYUNCUSU YAMAN TÜZCET VEFAT ETTİ

    Türk tiyatro dünyasının ünlü yönetmeni, oyun yazarı ve oyuncusu Yaman Tüzcet, uzun süredir yaşadığı Avustralya'da 76 yaşında hayatını kaybetti.

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  • 23

    ENGELSİZ SANAT FESTİVALİ GRAMMY ÖDÜLLÜ SANATÇININ KONSERİ İLE BAŞLIYOR

    ENGELSİZ SANAT FESTİVALİ GRAMMY ÖDÜLLÜ SANATÇININ KONSERİ İLE BAŞLIYOR
    Mersin Büyükşehir Belediyesi'nce bu yıl 2'ncisi gerçekleştirilecek Uluslararası Engelsiz Sanat Festivali yarın başlayacak. Festivalin ilk gününde Grammy ödüllü Jose Feliciano sahne alacak.

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  • 24

    MALATYA FİLM FESTİVALİ'NDE YARIŞACAK FİLMLER AÇIKLANDI

    MALATYA FİLM FESTİVALİ'NDE YARIŞACAK FİLMLER AÇIKLANDI
    Bu yıl 8.'si düzenlenecek Malatya Uluslararası Film Festivali'nin yarışma filmleri ve jüri üyeleri, çok sayıda davetlinin katılımıyla gerçekleştirilen basın toplantısında açıklandı.

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  • 25

    ARIANA GRANDE’DEN BEŞİNCİ ALBÜM MÜJDESİ

    ARIANA GRANDE’DEN BEŞİNCİ ALBÜM MÜJDESİ

    Geçen yıl Manchester’da verdiği konser esnasında gerçekleşen ve 22 kişinin hayatını kaybettiği saldırıyla sarsılan Ariana Grande, yeni müzik albümüiçin çalışmalara başladı.

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  • 26

    ÇOCUKLAR DUYMASIN'IN SEYYAR TAYYAR'I YOĞUN BAKIMDA

    ÇOCUKLAR DUYMASIN'IN SEYYAR TAYYAR'I YOĞUN BAKIMDA
    Çocuklar Duymasın dizisinde ‘Seyyar Tayyar’ rolüyle fenomen haline gelen ünlü oyuncu Muhammed Emin Gümüşkaya, Pendik’te özel bir hastanede akciğer yetmezliğinden yoğun bakıma alındı.

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  • 27

    30. KRİSTAL ELMA FESTİVALİ BAŞLADI

    30. KRİSTAL ELMA FESTİVALİ BAŞLADI

    Kristal Elma Festivali, bu yıl ‘Aşkımızın Meyvesi Kristal Elma’ mottosuyla başladı. 11-12 Ekim’de Bomontiada’da gerçekleşecek etkinliğin ilk günü düzenlenen basın toplantısında konuşan Reklamcılar Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Nil Bağcıoğlu, yılın en yaratıcı örneklerinin yarıştığı Kristal Elma’nın 30. yılında pek çok yeniliği hayata geçirdiklerini belirtti. 

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  • 28

    KAHRAMANMARAŞ'TA AĞAÇLAR 'KİTAP AÇTI'

    KAHRAMANMARAŞ'TA AĞAÇLAR 'KİTAP AÇTI'
    Kahramanmaraş'ta 5. Uluslararası Kitap ve Kültür Fuarı nedeniyle kent merkezindeki ağaçlar ile refüjdeki çiçekler 10 bin kitapla süslendi.

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  • 29

    AŞKIN FORMÜLÜ

    AŞKIN FORMÜLÜ
    ABD'nin California Üniversitesi’nden matematikçi Ted Hill matematik formülü ile doğru aşkın bulunabileceğini iddia etti. Flört etmek için ayırdığınız zamanın yüzde 37’sini birine bağlanmadan ve tamamen bağımsız bir şekilde geçirdiğiniz zaman gerçek aşkı bulma olasılığınız artıyor.

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  • 30

    KOMİK ÇOCUK FOTOĞRAFLARI

    KOMİK ÇOCUK FOTOĞRAFLARI
    Çocuk sahibi olmak yüzünüzde bitmeyen gülümseme demek. Çünkü çocuklar bir anda dünyanın en eğlenceli komedyenleri haline gelebilir. İşte çocuklarla hayatın neden sıkıcı geçmeyeceğini kanıtlayan fotoğraflar...


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  • 31

    BOZCAADA ULUSLARARASI EKOLOJİK BELGESEL FİLM FESTİVALİ BAŞLADI

    BOZCAADA ULUSLARARASI EKOLOJİK BELGESEL FİLM FESTİVALİ BAŞLADI
    Çanakkale’nin Bozcaada İlçesi’nde 14 Ekim’e kadar sürecek 5’inci Bozcaada Uluslararası Ekolojik Belgesel Film Festivali (BIFED) başladı. Dünyanın ve Türkiye'nin çevre sorunlarına değinilen ve daimi teması Ekoloji olan festivalde, çevreciler ve sinemaseverler, 14 Ekim'e kadar iki farklı salonda gösterilecek çevre temalı belgeselleri ücretsiz olarak izleyecek.

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  • 32

    ÜMMİYE TEYZE VE EKİBİ AVRUPA YOLCUSU

    ÜMMİYE TEYZE VE EKİBİ AVRUPA YOLCUSU
    Mersinli Ümmiye Koçak, köylü kadınlarla birlikte kurduğu tiyatro topluluğuyla tanındı. Kısıtlı imkanlarla yazıp sahnelediği oyunları büyük beğeni topladı. Koçak şimdi dünyaya açılıyor. İki oyunu, Almanya'daki Stuttgart Avrupa Tiyatrolar Festivali'nde yer alacak.

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  • 33

    BARTU KÜÇÜKÇAĞLAYAN'IN BARTU BEN DİZİSİ BAŞLIYOR

    BARTU KÜÇÜKÇAĞLAYAN'IN BARTU BEN DİZİSİ BAŞLIYOR

    "Bir az ünlünün az daha ünlü olma hikayesi”ni anlatan, Bartu Küçükçağlayan'ın bhaşrolde yer aldığı Bartu Ben dizisi 18 Ekim’de ilk bölümüyle seyirci karşısına çıkıyor.

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  • 34

    NATALIA VODIANOVA LET'S TALK SEMPOZYUMU İÇİN TÜRKİYE'YE GELİYOR

    NATALIA VODIANOVA LET'S TALK SEMPOZYUMU İÇİN TÜRKİYE'YE GELİYOR

    Süper model Natalia Vodianova, UNFPA (Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu) tarafından düzenlenen kadınların güçlendirilmesine ve tabuların üstesinden gelinmesine yönelik “Let’s Talk!” küresel sempozyumuna katılmak için Antalya’ya geliyor.

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  • 35

    MODA VE MÜZİK FESTİVALİ BAŞLIYOR

    MODA VE MÜZİK FESTİVALİ BAŞLIYOR

    Bu yıl ilk kez yapılan Moda ve Müzik Festivali, 13 Ekim’de “vintage” temasıyla moda ve müzik sevenleri bir araya getirmeyi hedefliyor.

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