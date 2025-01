Bedia Ener'in vefatının ardından Yaprak Dökümü oyuncularının itirafları

GÖKÇE BAHADIR / LEYLA Yaprak Dökümü dizisinde Leyla karakterine hayat veren Gökçe Bahadır, GQ dergisine verdiği röportajda "Leyla benim için önemli bir rol. Yaprak Dökümü dizisi benim için okul gibiydi. 5 yıl kendimi konservatuvar okumuş gibi hissetmiştim" demişti. DENİZ ÇAKIR /FERHUNDE Dizinin Ferhunde'si Deniz Çakır ise aylar önce katıldığı Empati programında Yaprak Dökümü ile ilgili "Ferhunde'yi çok sevdiğimi yeni anladım. Onu ne kadar özlediğimi, oynadığım o kadınlar arasında ne kadar kıymetli olduğunu anladım. O dönem 20'li yaşlardaydım. Onu anlamaya çalışırken; evliliğe dair, kadınlığa dair bir sürü şey öğrendim. Ferhunde'den sonra 'ben oyuncuyum' dedim" ifadelerini kullanmıştı. Yaprak Dökümü dizisinin senaristleri Ece Yörenç ve Melek Gençoğlu'ndan övgülerle bahseden Çakır, "Çok iyi kaleme alıyorlardı. Her detaydan yeni bir hikaye yaratırlardı. Sonuna kadar çok keyif alarak oynadım" demişti.

GÜVEN HOKNA /HAYRİYE HANIM



Dizinin Hayriye Hanım'ı Güven Hokna, Aramızda Kalmasın'a verdiği röportajda Yaprak Dökümü serüvenini şu sözlerle anlatmıştı:



"Aile gibiydik. Herkes çok disiplinli, temiz, donanımlı. Tabii biz iki üç direk başı, onlar da bize saygı duydular. Deseler ki bu iş tekrar devam edecek sağ olan tüm oyuncular bir araya gelir."



CANER KURTARAN/ ŞEVKET



Caner Kurtaran, yıllar önce Yaprak Dökümü'nün kendisine kattıkları ile ilgili "Sektör yeni başlıyor gibiydi. Ben de yeni mezun sayılırdım. Bu sektöre şöhret veya para için girmedik. Ben oyuncuyum. Bir anda para, ün ve şöhret yükseliyor. Çok şaşırıyordum. Ben sonuçta Caner'dim... Her şey çok hızlı gelişti. Şımarmak demeyelim de bir farklı oluyor insan" demişti.



"Yaprak Dökümü çok izlendi, çok ünlendi" diyen ünlü isim, "Bir oyuncu için hem avantaj hem de dezavantaj olabilecek bir şey geldi başıma. Ne iş yaparsam yapayım çıta hep Şevket oldu benim için. Ama bunun için hiç ego yapmadım. 'Ben Şevket'i geçeceğim' demedim. Elimde ne rol varsa onu yapacağım, o olacağım. Her rolün keyfi farklıdır. O an elimde hangi rol varsa onun keyfini alacağım" ifadelerini kullanmıştı.