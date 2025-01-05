Bu haftaya damga vuran magazin olayları

ARABESK MÜZİĞİN EFSANELERİNDEN FERDİ TAYFUR ARAMIZDAN AYRILDI

Arabesk müziğin büyük ustası Ferdi Tayfur (79) Antalya'da tedavi gördüğü hastanede karaciğer ve böbrek yetmezliği nedeniyle 2 Ocak'ta hayatını kaybetti. "Çeşme", "Hatıran Yeter", "Emmioğlu", "Bana sor", Ben de özledim" gibi şarkılarıyla tanınan usta isim için 4 Ocak Cumartesi günü Atatürk Kültür Merkezi’nde anma töreni düzenlendi. Tayfur'un hayranlarının da akın ettiği anma töreninde gözyaşları sel oldu. Ferdi Tayfur, Barbaros Hayrettin Paşa Cami'nde kılınan cenaze namazı sonrası Yeniköy Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Tayfur'un tabutu başında gerginlik

Ferdi Tayfur’un cenazesi öncesinde Barbaros Hayrettin Paşa Camisi avlusunda gergin anlar da yaşandı. Tayfur’un küs olduğu belirtilen kızı Tuğçe Tayfur ve annesi Necla Nazır tabutun başına gelince diğer aile üyeleri tepki gösterdi. O esnada aile Tayfur’un aile üyelerinden birinin, “O buraya gelmeyecek” diye bağırdığı duyuldu.