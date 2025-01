Bu haftaya damga vuran magazin olayları

MRBEAST EVLENİYOR

MrBeast olarak tanınan ve asıl adı Jimmy Donaldson olan dünyaca ünlü YouTuber, 27 yaşındaki kız arkadaşı Thea Booysen'a evlenme teklifi etti.

MEGHAN MARKLE SOSYAL MEDYAYA DÖNDÜ

Kraliyet hayatına veda ederek ABD'de yeni bir sayfa açan Prens Harry ve Meghan Markle çifti gündemden düşmüyor. Markle, bir zamanlar oldukça aktif olduğu Instagram'a geri döndü.

LIVELY VE BALDONI ARASINDA SULAR DURULMUYOR: TACİZ DAVASINDA YENİ GELİŞME

Hollywood'u sarsan taciz iddiasında yeni bir gelişme yaşandı. Justin Baldoni, Bizimle Başladı Bizimle Bitti (It Ends with Us) filmindeki rol arkadaşı Blake Lively'nin cinsel taciz iddialarını konu alan haberi yayınlayan New York Times'a 250 milyon dolarlık ifitra davası açtı.