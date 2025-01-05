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Bu haftaya damga vuran magazin olayları

Angelina Jolie ile Brad Pitt'in boşanmasından, ünlü isimlerin yeni yıl kutlamalarına; Ferdi Tayfur'un vefatından, cenazesinde yaşananlara...Bu hafta yine ünlüler dünyasında birçok olay yaşandı. İşte haftanın en çarpıcı magazin haberleri...

ARABESK MÜZİĞİN EFSANELERİNDEN FERDİ TAYFUR ARAMIZDAN AYRILDI

Arabesk müziğin büyük ustası Ferdi Tayfur (79) Antalya'da tedavi gördüğü hastanede karaciğer ve böbrek yetmezliği nedeniyle 2 Ocak'ta hayatını kaybetti. "Çeşme", "Hatıran Yeter", "Emmioğlu", "Bana sor", Ben de özledim" gibi şarkılarıyla tanınan usta isim için 4 Ocak Cumartesi günü Atatürk Kültür Merkezi’nde  anma töreni düzenlendi. Tayfur'un hayranlarının da akın ettiği anma töreninde gözyaşları sel oldu. Ferdi Tayfur, Barbaros Hayrettin Paşa Cami'nde kılınan cenaze namazı sonrası Yeniköy Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Tayfur'un tabutu başında gerginlik

Ferdi Tayfur’un cenazesi öncesinde Barbaros Hayrettin Paşa Camisi avlusunda gergin anlar da yaşandı. Tayfur’un küs olduğu belirtilen kızı Tuğçe Tayfur ve annesi Necla Nazır tabutun başına gelince diğer aile üyeleri tepki gösterdi. O esnada aile Tayfur’un aile üyelerinden birinin, “O buraya gelmeyecek” diye bağırdığı duyuldu.

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MRBEAST EVLENİYOR

MrBeast olarak tanınan ve asıl adı Jimmy Donaldson olan dünyaca ünlü YouTuber, 27 yaşındaki kız arkadaşı Thea Booysen'a evlenme teklifi etti.

MEGHAN MARKLE SOSYAL MEDYAYA DÖNDÜ

Kraliyet hayatına veda ederek ABD'de yeni bir sayfa açan Prens Harry ve Meghan Markle çifti gündemden düşmüyor. Markle, bir zamanlar oldukça aktif olduğu Instagram'a geri döndü.

LIVELY VE BALDONI ARASINDA SULAR DURULMUYOR: TACİZ DAVASINDA YENİ GELİŞME

Hollywood'u sarsan taciz iddiasında yeni bir gelişme yaşandı. Justin Baldoni, Bizimle Başladı Bizimle Bitti (It Ends with Us) filmindeki rol arkadaşı Blake Lively'nin cinsel taciz iddialarını konu alan haberi yayınlayan New York Times'a 250 milyon dolarlık ifitra davası açtı.

Bu haftaya damga vuran magazin olayları - 2

ÜNLÜ İSİMLERİN YENİ YIL COŞKUSU

Ünlü isimler, sosyal medya hesaplarından yayınladıkları karelerle 2025'i karşıladı. Bazıları mutlu aile pozlarını paylaşırken bazıları da sevgilisiyle ilk karesini takipçilerinin beğenisine sundu. 

İŞTE O PAYLAŞIMLAR

ANGELINA JOLIE VE BRAD PITT BOŞANIYOR

Bir dönem "Brangelina" olarak anılan Angelina Jolie ile Brad Pitt 8 yıl önce ayrılma karar aldı. İki yıllık evliliklerini bitirme kararı alan çift, bir türlü boşanamadı. Sekiz yılın ardından ünlü çift, anlaşmaya vardı ve boşanmalarının önünde artık bir engel olmadığı bildiridildi.

GÖNÜL AKKOR HAYATINI KAYBETTİ

Türk sanat müziği ses sanatçısı Gönül Akkor, 82 yaşında tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

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