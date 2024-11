Bu haftaya damga vuran magazin olayları

DEMET AKALIN'IN ZAYIFLAMA İĞNESİ İTİRAFI



Son dönemde verdiği kilolarla gündemden düşmeyen Demet Akalın, zayıflama iğnesi yaptırdığını ve ölümden döndüğünü açıkladı. Akalın, zayıflama iğnesi yaptırmayı düşünenleri "Yoğun bakımlık olan varmış, kör olan, hafıza kaybı yaşayan... Aman dikkat sakın! Ben bir daha ayağa kalkamayacağım sanmıştım. Şükür üç haftada anca iyileşebildim" diye uyardı.



ADELE SAHNELERE VEDA ETTİ



"Easy On Me", "Hello", "Someone Like You" ve "Rolling in the Deep" hitleriyle tanınan İngiliz şarkıcı Adele sahnelere veda etti. Las Vegas'ta 100'üncü konserini veren Adele, gözyaşları içinde "Bu konserler biteceği için çok üzgünüm ama gerçekleştiği için çok mutluyum. Bu sahneyi çok özleyeceğim, sizi çok özleyeceğim. Bir daha ne zaman sahneye çıkmak isterim bilmiyorum" açıklamasını yaptı.