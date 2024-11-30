Bu haftaya damga vuran magazin olayları

SEN AĞLAMA İSTANBUL'UN YAYIN TARİHİ BELLİ OLDU



Star TV'nin merakla beklenen yeni dizisi Sen Ağlama İstanbul'un yayın tarihi belli oldu. Başrollerini İsmail Hacıoğlu, Simay Barlas, Aytaç Şaşmaz ve Burcu Cavrar'ın paylaştığı Sen Ağlama İstanbul, 10 Aralık Salı akşamı ilk bölümüyle Star'da...



HABERİN DETAYLARI İÇİN TIKLAYIN

SİBEL TAŞÇIOĞLU: PEMBE GİBİ MUHAFAZAKARIM



Kızılcık Şerbeti dizisinin Pembe'si Sibel Taşçıoğlu, NTV ekranlarında yayınlanan "Empati" programına konuk oldu. Dizide canlandırdığı Pembe karakteri ile alakalı konuşan Taşçıoğlu, "Onunla aramda bağ kurdum. Bana herkes önceki hayatınızda herhalde böyle biriydiniz diyorlar. Çok örtüştük ama, bu iş bittiği zaman bu bağ da kaybolacak. Neticede bir rol bu… Pembe gibi geleneklerine bağlı biriyim, muhafazakarım. İyiyi muhafaza etmek anlamında, tutuculuktan bahsetmiyorum" ifadelerini kullandı.



Ünlü oyuncu, sözlerine "Kendi annemi, babamı kaybettiğim için tek çocuğum, geçmişe doğru özlemim var. Gelenekler çok hoşuma gider, Pembe’ye kendime yakın hissediyorum. Her şeyini kabul etmiyorum ama! çok kızdığım şeyleri var. Evet Pembe kıskanç. Bölümü izlediğimde, seyirci gibi seyretmeyi seviyorum, bazı yerlerde haklı buluyorum Pembe’yi, kendi koşulları içerisinde haklı buluyorum, evliliği ve aileyi korumaya çalışıyor. Başına gelen şeyler, kabul edeceği kaldırabileceği şeyler değil" diye devam etti.



HABERİN DETAYLARI İÇİN TIKLAYIN

GÜZİDE DURAN-ADNAN AKSOY BOŞANIYOR



Bir dönemin gözde mankenlerinden Güzide Duran ile iş insanı Adnan Aksoy, 2008 yılında nikah masasına oturmuştu. İki çocukları olan ünlü çift, 16 yıllık evliliklerini noktalamaya karar verdi. Güzide Duran, ayrılığı "Evet doğru, bir süreç yaşıyoruz şu an" sözleriyle doğruladı.



EBRU ŞALLI- UĞUR AKKUŞ BARIŞTI



Ebru Şallı ile Uğur Akkuş, 7 yıllık birlikteliklerini sonlandırma kararı almış; Akkuş'un "Meğer her şey para ve maddiyatmış!" sözleri gündem olmuştu. 29 Kasım Cuma günü boşanma davaları görülecek olan ikiliden Uğur Akkuş, evliliklerine bir şans daha verdiklerini açıkladı. Akkuş, yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:



"Bugün Beykoz 1. Aile Mahkemesi'nde açmış olduğum boşanma davasını geri çekmiş bulunmaktayım. Evliliğimize, ilişkimize bir şans daha vermeye karar verdik. Hayırlı olsun."

BEATLES FİLMİNDE İLK BAŞROL BARRY KEOGHAN OLDU



The Beatles grubunun dört üyesinin hayatlarını ayrı ayrı anlatacak olan dört film için çalışmalar başladı. İlk başrol, Ringo Starr'ı canlandıracak olan Barry Keoghan'ın oldu.



SERDAR ORTAÇ VE MEHMET ALİ ERBİL'İN EV HAPSİ KALDIRILDI



İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yasa dışı bahisle mücadele kapsamında başlattığı soruşturma sonucunda ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil ve Serdar Ortaç’a ev hapsi kararı uygulanmıştı. Haklarında 3 yıla kadar hapis istemiyle iddianame hazırlanan Ortaç ile Erbil'in ev hapsi cezasının kaldırıldı.