Murat Kurum Seçim Sonuçları 2024 Canlı: Murat Kurum oy oranı kaç? AK Parti İstanbul adayı Murat Kurum ilçe ilçe seçim sonucu oranı

Murat Kurum Seçim Sonuçları - 31 Mart 2024 Yerel Seçim Sonuçları

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31 Mart 2024 Murat Kurum yerel seçim sonuçları ve oy oranları anlık NTV Haber seçim canlı izle sayfasında olacak.

MURAT KURUM SEÇİM SONUÇLARI ANLIK





Saat 22.50 itibarıyla sonuçlar;



Açılan Sandık: %77.44



AK PARTİ ADAYI MURAT KURUM: 2.704.448 oy- oyların yüzdesi 40.79



CHP adayı EKREM İMAMOĞLU: 3.346.650 oy - Oyların yüzdesi 50.48



YENİDEN REFAH ADAYI: MEHMET ALTINÖZ 133.869 oy - oyların yüzdesi 2.02

Murat Kurum İL İL İLÇE İLÇE 2024 YEREL SEÇİM SONUÇLARINI ANLIK VE CANLI NASIL TAKİP EDERİM?