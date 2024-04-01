İstanbul KADIKÖY Seçim Sonuçları 2024 Canlı: 31 Mart 2024 Türkiye KADIKÖY Yerel Seçim Sonucu ve YSK Oy Sonuçları Son Dakika

KADIKÖY Seçim Sonuçları - 31 Mart 2024 Yerel Seçim Sonuçları

Saat 03.14 itibarıyla sonuçlar;



Açılan sandık oranı: %94.27



CHP adayı Mesut Kösedağı: %68.58



AK Parti adayı Veli Arslan: %12.98

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