İstanbul KAĞITHANE Seçim Sonuçları 2024 Canlı: 31 Mart 2024 Türkiye KAĞITHANE Yerel Seçim Sonucu ve YSK Oy Sonuçları Son Dakika

KAĞITHANE Seçim Sonuçları - 31 Mart 2024 Yerel Seçim Sonuçları

SAAT: 01.12 itibarıyla sonuçlar;



Açılan sandık oranı: %90.01



AK Parti adayı Mevlüt Öztekin: %49.38



CHP adayı Tonguç Çoban: %36.55

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