İstanbul MALTEPE Seçim Sonuçları 2024 Canlı: 31 Mart 2024 Türkiye MALTEPE Yerel Seçim Sonucu ve YSK Oy Sonuçları Son Dakika

MALTEPE Seçim Sonuçları - 31 Mart 2024 Yerel Seçim Sonuçları

Saat 00.58 itibarıyla ilk sonuçlar;

AÇILAN SANDIK: 85.04



CHP - Esin Köymen: 157.284 oy - Oyların oranı yüzde 60.06



AK Parti - Kadem Ekşi: 83.711 oy - Oyların oranı yüzde 31.97

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