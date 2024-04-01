İstanbul BAYRAMPAŞA Seçim Sonuçları 2024 Canlı: 31 Mart 2024 Türkiye BAYRAMPAŞA Yerel Seçim Sonucu ve YSK Oy Sonuçları Son Dakika

BAYRAMPAŞA Seçim Sonuçları - 31 Mart 2024 Yerel Seçim Sonuçları



SAAT: 00.32 itibarıyla sonuçlar;



Açılan Sandık: %94,38



CHP adayı Hasan Mutlu: 69.606 oy - Oyların yüzde 47,44'ü



AK Parti adayı İlknur Kovaç Bayraktar: 61.993 oy - Oyların yüzde 42,25'İ



31 Mart 2024 BAYRAMPAŞA seçim sonuçları, İstanbul BAYRAMPAŞA belediye başkanlığı ve ilçe genel meclis seçim sonuçları, canlı seçim sonuçları ve hangi partinin adayı önde gibi BAYRAMPAŞA seçim gündemiyle ilgili tüm gelişmeler anlık ve canlı olarak secim.ntv.com.tr adresinden takip edilebilecek.



31 Mart 2024 BAYRAMPAŞA yerel seçim sonuçları ve oy oranları anlık NTV Haber seçim canlı izle sayfasında olacak.

BAYRAMPAŞA 2024 YEREL SEÇİM SONUÇLARINI ANLIK VE CANLI NASIL TAKİP EDERİM?

31 Mart 2024 BAYRAMPAŞA seçim sonuçları, canlı seçim haritası, İstanbul BAYRAMPAŞA 2024 seçimlerine ilişkin son dakika gelişmeleri, parti ve belediye başkan adayları seçim sonuçları 2024 secim.ntv.com.tr sayfasından anlık olarak takip edilebilecek.

Öte yandan NTV sosyal medya hesaplarından BAYRAMPAŞA YSK seçim sonuçları anlık olarak dakika dakika paylaşılacak.