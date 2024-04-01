İstanbul ŞİŞLİ Seçim Sonuçları 2024 Canlı: 31 Mart 2024 Türkiye ŞİŞLİ Yerel Seçim Sonucu ve YSK Oy Sonuçları Son Dakika

ŞİŞLİ Seçim Sonuçları - 31 Mart 2024 Yerel Seçim Sonuçları

SAAT: 00.41 itibarıyla sonuçlar;



Açılan Sandık: %69,30



CHP adayı Resul Emrah Şahan: 68.983 oy - Oyların yüzde 67,76'sı



AK Parti adayı Gökhan Yüksel: 23.851 oy - Oyların yüzde 23,43'ü



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