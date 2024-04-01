İstanbul BEYOĞLU Seçim Sonuçları 2024 Canlı: 31 Mart 2024 Türkiye BEYOĞLU Yerel Seçim Sonucu ve YSK Oy Sonuçları Son Dakika

BEYOĞLU Seçim Sonuçları - 31 Mart 2024 Yerel Seçim Sonuçları

SAAT: 00.37 itibarıyla sonuçlar;



Açılan Sandık: %90,96



CHP adayı İnan Günay: 54.920 oy - Oyların yüzde 49,55'i



AK Parti adayı Haydar Ali Yıldız: 46.473 oy - Oyların yüzde 41,92'ü

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