İstanbul GÜNGÖREN Seçim Sonuçları 2024 Canlı: 31 Mart 2024 Türkiye GÜNGÖREN Yerel Seçim Sonucu ve YSK Oy Sonuçları Son Dakika

GÜNGÖREN Seçim Sonuçları - 31 Mart 2024 Yerel Seçim Sonuçları

Saat 05.11 itibarıyla sonuçlar;



Açılan Sandık: %100.00



CHP adayı Yüksel Yalçın: %50.91



AK Parti adayı Bünyamin Demir: %34.94

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