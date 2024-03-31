İstanbul PENDİK Seçim Sonuçları 2024 Canlı: 31 Mart 2024 Türkiye PENDİK Yerel Seçim Sonucu ve YSK Oy Sonuçları Son Dakika

PENDİK Seçim Sonuçları - 31 Mart 2024 Yerel Seçim Sonuçları

31 Mart 2024 Van seçim sonuçları, Van ilçe ilçe seçim sonuçları, canlı 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri için oy verme işlemi, Türkiye genelinde saat 17.00 itibarıyla tamamlandı.



Büyükşehirlerde, sırasıyla büyükşehir belediye başkanlığı, belediye başkanlığı, belediye meclisi üyeliği ve muhtarlık; diğer illerde ise sırasıyla belediye başkanlığı, belediye meclisi üyeliği, il genel meclisi üyeliği ve muhtarlık seçimlerine ait oy pusulalarının sayım ve dökümü yapılıyor.



Saat 21.30 itibarıyla sonuçlar;



Açılan sandık: Yüzde 2,49

AK Parti adayı Ahmet Cin: 50.166 - Oyların yüzde 44,66'sı

CHP adayı Süleyman Tarık Balyalı 48.725 - Oyların yüzde 43,38'i

PENDİK 2024 YEREL SEÇİM SONUÇLARINI ANLIK VE CANLI NASIL TAKİP EDERİM?

31 Mart 2024 PENDİK seçim sonuçları, canlı seçim haritası, İstanbul PENDİK 2024 seçimlerine ilişkin son dakika gelişmeleri, parti ve belediye başkan adayları seçim sonuçları 2024 secim.ntv.com.tr sayfasından anlık olarak takip edilebilecek.

Öte yandan NTV sosyal medya hesaplarından PENDİK YSK seçim sonuçları anlık olarak dakika dakika paylaşılacak.