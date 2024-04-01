İstanbul TUZLA Seçim Sonuçları 2024 Canlı: 31 Mart 2024 Türkiye TUZLA Yerel Seçim Sonucu ve YSK Oy Sonuçları Son Dakika

TUZLA Seçim Sonuçları - 31 Mart 2024 Yerel Seçim Sonuçları

Saat: 05.23 itibarıyla sonuçlar



Açılan sandık oranı: %100

CHP adayı Eren Ali Bingöl: 84.094 %50.93



AK Parti adayı Şadi Yazıcı: 64.524 %39.07



31 Mart 2024 TUZLA seçim sonuçları, İstanbul TUZLA belediye başkanlığı ve ilçe genel meclis seçim sonuçları, canlı seçim sonuçları ve hangi partinin adayı önde gibi TUZLA seçim gündemiyle ilgili tüm gelişmeler anlık ve canlı olarak secim.ntv.com.tr adresinden takip edilebilecek.



31 Mart 2024 TUZLA yerel seçim sonuçları ve oy oranları anlık NTV Haber seçim canlı izle sayfasında.

TUZLA 2024 YEREL SEÇİM SONUÇLARINI ANLIK VE CANLI NASIL TAKİP EDERİM?

31 Mart 2024 TUZLA seçim sonuçları, canlı seçim haritası, İstanbul TUZLA 2024 seçimlerine ilişkin son dakika gelişmeleri, parti ve belediye başkan adayları seçim sonuçları 2024 secim.ntv.com.tr sayfasından anlık olarak takip edilebilecek.

Öte yandan NTV sosyal medya hesaplarından TUZLA YSK seçim sonuçları anlık olarak dakika dakika paylaşılacak.