İstanbul SULTANGAZİ Seçim Sonuçları 2024 Canlı: 31 Mart 2024 Türkiye SULTANGAZİ Yerel Seçim Sonucu ve YSK Oy Sonuçları Son Dakika

SULTANGAZİ Seçim Sonuçları - 31 Mart 2024 Yerel Seçim Sonuçları

SAAT: 00.40 itibarıyla sonuçlar;



Açılan Sandık: %87,57



AK Parti adayı Abdurrahman Dursun: 118.247 oy - Oyların yüzde 48.23'ü



CHP adayı Ferhat Özdemir: 81.321 oy - Oyların yüzde 33,17'si



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