İstanbul KÜÇÜKÇEKMECE Seçim Sonuçları 2024 Canlı: 31 Mart 2024 Türkiye KÜÇÜKÇEKMECE Yerel Seçim Sonucu ve YSK Oy Sonuçları Son Dakika

KÜÇÜKÇEKMECE Seçim Sonuçları - 31 Mart 2024 Yerel Seçim Sonuçları

Saat 01.00 itibarıyla ilk sonuçlar;

AÇILAN SANDIK: Yüzde 85.03



CHP - Kemal Çebi: 182.554 Oyların oranı yüzde 50.54

AK Parti - Aziz Yeniay: 136.353 Oyların oranı yüzde 37.75





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