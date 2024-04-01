İstanbul BEŞİKTAŞ Seçim Sonuçları 2024 Canlı: 31 Mart 2024 Türkiye BEŞİKTAŞ Yerel Seçim Sonucu ve YSK Oy Sonuçları Son Dakika

BEŞİKTAŞ Seçim Sonuçları - 31 Mart 2024 Yerel Seçim Sonuçları

Saat 00.33 itibarıyla sonuçlar;



Açılan Sandık: %76,19



CHP adayı Rıza Akpolat: 50.430 oy - Oyların yüzde 66,35'i



Bağımsız Aday Nasuh Mahruki: 10.650 oy - Oyların yüzde 14.01'i



MHP adayı Serkan Toper: 8.889 oy - Oyların yüzde 11,69'u

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