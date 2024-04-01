İstanbul ESENYURT Seçim Sonuçları 2024 Canlı: 31 Mart 2024 Türkiye ESENYURT Yerel Seçim Sonucu ve YSK Oy Sonuçları Son Dakika

ESENYURT Seçim Sonuçları - 31 Mart 2024 Yerel Seçim Sonuçları

Saat 05.04 itibarıyla sonuçlar;



Açılan sandık oranı: %99.95

CHP adayı Ahmet Özer: %49.08



AK Parti adayı Hamit Öncü: %39.18

31 Mart 2024 ESENYURT seçim sonuçları, İstanbul ESENYURT belediye başkanlığı ve ilçe genel meclis seçim sonuçları, canlı seçim sonuçları ve hangi partinin adayı önde gibi ESENYURT seçim gündemiyle ilgili tüm gelişmeler anlık ve canlı olarak secim.ntv.com.tr adresinden takip edilebilecek.

31 Mart 2024 ESENYURT yerel seçim sonuçları ve oy oranları anlık NTV Haber seçim canlı izle sayfasında olacak.

ESENYURT 2024 YEREL SEÇİM SONUÇLARINI ANLIK VE CANLI NASIL TAKİP EDERİM?

31 Mart 2024 ESENYURT seçim sonuçları, canlı seçim haritası, İstanbul ESENYURT 2024 seçimlerine ilişkin son dakika gelişmeleri, parti ve belediye başkan adayları seçim sonuçları 2024 secim.ntv.com.tr sayfasından anlık olarak takip edilebilecek.

Öte yandan NTV sosyal medya hesaplarından ESENYURT YSK seçim sonuçları anlık olarak dakika dakika paylaşılacak.