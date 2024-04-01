İstanbul SİLİVRİ Seçim Sonuçları 2024 Canlı: 31 Mart 2024 Türkiye SİLİVRİ Yerel Seçim Sonucu ve YSK Oy Sonuçları Son Dakika

SİLİVRİ Seçim Sonuçları - 31 Mart 2024 Yerel Seçim Sonuçları

Saat 03.07 itibarıyla sonuçlar;

Açılan sandık oranı: %90.64



CHP adayı Bora Balcıoğlu: %52.64



MHP adayı Volkan Yılmaz: %39.67



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