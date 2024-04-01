İstanbul BÜYÜKÇEKMECE Seçim Sonuçları 2024 Canlı: 31 Mart 2024 Türkiye BÜYÜKÇEKMECE Yerel Seçim Sonucu ve YSK Oy Sonuçları Son Dakika

BÜYÜKÇEKMECE Seçim Sonuçları - 31 Mart 2024 Yerel Seçim Sonuçları

SAAT: 00.39 itibarıyla sonuçlar;



Açılan Sandık: %95,75



CHP adayı Hasan Akgün: 71.446 oy - Oyların yüzde 48,36'sı

AK Parti adayı Recep Erol: 62.455 oy - Oyların yüzde 42,28'i

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