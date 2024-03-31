İstanbul ZEYTİNBURNU Seçim Sonuçları 2024 Canlı: 31 Mart 2024 Türkiye ZEYTİNBURNU Yerel Seçim Sonucu ve YSK Oy Sonuçları Son Dakika

ZEYTİNBURNU Seçim Sonuçları - 31 Mart 2024 Yerel Seçim Sonuçları

31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri için oy verme işlemi, Türkiye genelinde saat 17.00 itibarıyla tamamlandı.



Büyükşehirlerde, sırasıyla büyükşehir belediye başkanlığı, belediye başkanlığı, belediye meclisi üyeliği ve muhtarlık; diğer illerde ise sırasıyla belediye başkanlığı, belediye meclisi üyeliği, il genel meclisi üyeliği ve muhtarlık seçimlerine ait oy pusulalarının sayım ve dökümü yapılıyor.



Saat 21.47 itibarıyla sonuçlar;



Açılan sandık: Yüzde 61,13

AK Parti adayı Ömer Arısoy: 39.085 - Oyların yüzde 46,75'i

CHP adayı Onur Soytürk: 37.044 - Oyların yüzde 44,31'i

ZEYTİNBURNU 2024 YEREL SEÇİM SONUÇLARINI ANLIK VE CANLI NASIL TAKİP EDERİM?

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Öte yandan NTV sosyal medya hesaplarından ZEYTİNBURNU YSK seçim sonuçları anlık olarak dakika dakika paylaşılacak.