İstanbul SULTANBEYLİ Seçim Sonuçları 2024 Canlı: 31 Mart 2024 Türkiye SULTANBEYLİ Yerel Seçim Sonucu ve YSK Oy Sonuçları Son Dakika

SULTANBEYLİ Seçim Sonuçları - 31 Mart 2024 Yerel Seçim Sonuçları

SAAT: 00.42 itibarıyla sonuçlar;



Açılan Sandık: %88,86



AK Parti adayı Ali Tombaş: 69.975 oy - Oyların yüzde 43,87'si



CHP adayı Ayhan Koç: 34.264 oy - Oyların yüzde 21,48'i



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