İstanbul KARTAL Seçim Sonuçları 2024 Canlı: 31 Mart 2024 Türkiye KARTAL Yerel Seçim Sonucu ve YSK Oy Sonuçları Son Dakika

KARTAL Seçim Sonuçları - 31 Mart 2024 Yerel Seçim Sonuçları

Saat 01.00 itibarıyla ilk sonuçlar;

AÇILAN SANDIK: %91.23



CHP - Gökhan Yüksel: 144.676 oy - Oyların oranı yüzde 54.94



AK Parti - Hüseyin Karakaya: 93.884 oy - Oyların oranı yüzde 35.65

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KARTAL 2024 YEREL SEÇİM SONUÇLARINI ANLIK VE CANLI NASIL TAKİP EDERİM?

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