İstanbul EYÜPSULTAN Seçim Sonuçları 2024 Canlı: 31 Mart 2024 Türkiye EYÜPSULTAN Yerel Seçim Sonucu ve YSK Oy Sonuçları Son Dakika

EYÜPSULTAN Seçim Sonuçları - 31 Mart 2024 Yerel Seçim Sonuçları

Saat 05.04 itibarıyla sonuçlar;



Açılan Sandık: %99.78



CHP adayı Mithat Bülent Özmen: %48.02



AK Parti adayı Deniz Köken: %41.46

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