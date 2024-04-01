İstanbul ÜMRANİYE Seçim Sonuçları 2024 Canlı: 31 Mart 2024 Türkiye ÜMRANİYE Yerel Seçim Sonucu ve YSK Oy Sonuçları Son Dakika

ÜMRANİYE Seçim Sonuçları - 31 Mart 2024 Yerel Seçim Sonuçları

Saat: 05.25 itibarıyla sonuçlar



Açılan sandık oranı: 100



AK Parti adayı İsmet Yıldırım: 174.721 %42.53

CHP adayı Aykut Erdoğdu: 164.558 %40.05



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