İstanbul ÜSKÜDAR Seçim Sonuçları 2024 Canlı: 31 Mart 2024 Türkiye ÜSKÜDAR Yerel Seçim Sonucu ve YSK Oy Sonuçları Son Dakika

ÜSKÜDAR Seçim Sonuçları - 31 Mart 2024 Yerel Seçim Sonuçları

Saat: 23.00 itibarıyla sonuçlar



Açılan sandık oranı: %62,84

CHP adayı Sinem Dedetaş: %49,47



AK Parti adayı Hilmi Türkmen: %45,61



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