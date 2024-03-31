İstanbul ESENLER Seçim Sonuçları 2024 Canlı: 31 Mart 2024 Türkiye ESENLER Yerel Seçim Sonucu ve YSK Oy Sonuçları Son Dakika

ESENLER Seçim Sonuçları - 31 Mart 2024 Yerel Seçim Sonuçları

Saat 22.55 itibarıyla sonuçlar;



Açılan Sandık: % 66,70



CHP adayı Hasan Dalkıran: 52.614 - Oyların yüzde 35,17'si



AK Parti adayı Mehmet Tevfik Göksu: 77.376 - Oyların yüzde 51,72'si

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