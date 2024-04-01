İstanbul ŞİLE Seçim Sonuçları 2024 Canlı: 31 Mart 2024 Türkiye ŞİLE Yerel Seçim Sonucu ve YSK Oy Sonuçları Son Dakika

ŞİLE Seçim Sonuçları - 31 Mart 2024 Yerel Seçim Sonuçları

SAAT: 00.40 itibarıyla sonuçlar;



Açılan Sandık: %99,24

CHP adayı Özgür Kabadayı: 16.142 oy - Oyların yüzde 52,17'si



AK Parti adayı İlhan Ocaklı: 13.361 oy - Oyların yüzde 43,18'i



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