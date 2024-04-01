İstanbul SARIYER Seçim Sonuçları 2024 Canlı: 31 Mart 2024 Türkiye SARIYER Yerel Seçim Sonucu ve YSK Oy Sonuçları Son Dakika

SARIYER Seçim Sonuçları - 31 Mart 2024 Yerel Seçim Sonuçları

Saat 03.07 itibarıyla sonuçlar;



Açılan sandık oranı: %93.41



CHP adayı Mustafa Oktay Aksu: %52.18



Ak Parti adayı Hüseyin Coşkun: %33.94



Bağımsız aday Şükrü Genç: %7.48



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SARIYER 2024 YEREL SEÇİM SONUÇLARINI ANLIK VE CANLI NASIL TAKİP EDERİM?

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