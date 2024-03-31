İstanbul ÇEKMEKÖY Seçim Sonuçları 2024 Canlı: 31 Mart 2024 Türkiye ÇEKMEKÖY Yerel Seçim Sonucu ve YSK Oy Sonuçları Son Dakika

ÇEKMEKÖY Seçim Sonuçları - 31 Mart 2024 Yerel Seçim Sonuçları

31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri için oy verme işlemi, Türkiye genelinde saat 17.00 itibarıyla tamamlandı.



Büyükşehirlerde, sırasıyla büyükşehir belediye başkanlığı, belediye başkanlığı, belediye meclisi üyeliği ve muhtarlık; diğer illerde ise sırasıyla belediye başkanlığı, belediye meclisi üyeliği, il genel meclisi üyeliği ve muhtarlık seçimlerine ait oy pusulalarının sayım ve dökümü yapılıyor.



Saat 21.30 irtibarıyla sonuçlar;

Açılan sandık: Yüzde 43,56

AK Parti adayı Ahmet Poyraz: 28.817 - Oyların yüzde 40,16'sı

CHP adayı Orhan Çerkez: 35.720 - Oyların yüzde 49,78'i

ÇEKMEKÖY 2024 YEREL SEÇİM SONUÇLARINI ANLIK VE CANLI NASIL TAKİP EDERİM?

31 Mart 2024 ÇEKMEKÖY seçim sonuçları, canlı seçim haritası, İstanbul ÇEKMEKÖY 2024 seçimlerine ilişkin son dakika gelişmeleri, parti ve belediye başkan adayları seçim sonuçları 2024 secim.ntv.com.tr sayfasından anlık olarak takip edilebilecek.

Öte yandan NTV sosyal medya hesaplarından ÇEKMEKÖY YSK seçim sonuçları anlık olarak dakika dakika paylaşılacak.