İstanbul BEYLİKDÜZÜ Seçim Sonuçları 2024 Canlı: 31 Mart 2024 Türkiye BEYLİKDÜZÜ Yerel Seçim Sonucu ve YSK Oy Sonuçları Son Dakika

BEYLİKDÜZÜ Seçim Sonuçları - 31 Mart 2024 Yerel Seçim Sonuçları

SAAT: 00.35 itibarıyla sonuçlar;



Açılan Sandık: %94,13



CHP adayı Mehmet Murat Çalık: 105.024 oy - Oyların yüzde 54,04'ü



AK Parti adayı Mustafa Günaydın: 67.292 oy - Oyların yüzde 34,63'ü

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