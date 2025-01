Ukrayna savaşı ve Rusya’nın rekor kayıpları

Rusya bu hafta Ukrayna'nın doğusundaki zengin kaynaklara sahip Kurakhove kasabasını ele geçirdiğini iddia ederken, güçleri savaşın neredeyse üç yılında bölgede ilerledi.

Ukrayna, Rusya'nın Kursk kentinde bölge sakinlerini sarsan yeni bir saldırı başlatırken, Moskova güçleri Ukrayna'nın doğusunda yavaş yavaş kazanımlar elde etmeye devam etti.

Yapılan yorumlara göre bu yıpratıcı savaş, Rusya'nın aralıksız saldırıları karşısında insan gücü sıkıntısı çeken Ukrayna güçlerinin moralini bozuyor gibi görünüyor.

Washington merkezli Institute for the Study of War (ISW) tarafından toplanan coğrafi konumlandırılmış kanıtlara göre Rus kuvvetleri 2024 yılında Ukrayna topraklarının 4,168 kilometrekaresini ele geçirdi.

Bu, Hint Okyanusu ülkesi Mauritius'un iki katı ve New York City'nin beş katı büyüklüğünde bir alan demek.

ISW'ye göre Rusya'nın 2024'teki toprak kazanımları, Kursk'ta Ukrayna'dan geri aldığı topraklar dışında, büyük ölçüde Ukrayna'daki tarlalar ve küçük yerleşim yerlerinden oluşuyor.

ISW'nin bildirdiğine göre Rusya ayrıca dört orta ölçekli yerleşim olan Avdiivka, Selydove, Vuhledar ve Kurakhove'yi de ele geçirdi.

Ukrayna Genelkurmay Başkanı Oleksandr Sırski'ye göre 30 Aralık 2024 itibariyle 427 bin Rus askeri savaşta öldü ya da yaralandı.

Ukrayna Savunma Bakanlığı 2 Ocak'ta yayınladığı bir açıklamada Rusya'nın geçen yılki kaybını 430 bin 790 asker olarak açıklamıştı.

Daha güncel rakamlara göre, 2024 yılındaki Rus kayıpları günde ortalama 1180 ve kazanılan kilometre kare başına yaklaşık 103 kayıp anlamına geliyor.



Ukrayna'ya göre Rus kayıpları yıl sonuna doğru arttı. Savunma Bakanlığı en yüksek kayıpların 45 bin 720 kayıpla Kasım ve 48 bin 670 kayıpla aralık aylarında yaşandığını söyledi. Bu Rus askerlerinden kaçının öldürüldüğü ve kaçının yaralandığı ve bu nedenle savaş alanından çıkarıldığı belli değil.

Savaşta ve özellikle de 2024 yılında tam olarak kaç Rus askerinin hayatını kaybettiğine bakılmaksızın, uzmanlar Rusya'nın kayıp rakamlarının rekor düzeyde olduğu ve İkinci Dünya Savaşı'ndan bu yana en yüksek rakamlara ulaştığı konusunda hemfikir.

İkinci Dünya Savaşı sırasında tahminen 8,7 milyon Sovyet askeri personeli öldürülmüştü ki bu rakam herhangi bir ülke için açık ara en yüksek rakamdı. 15 Sovyet cumhuriyeti arasında en çok asker kaybeden ülke Rusya tahmini 6.7 milyon ile Rusya olmuştu.