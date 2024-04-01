İstanbul FATİH Seçim Sonuçları 2024 Canlı: 31 Mart 2024 Türkiye FATİH Yerel Seçim Sonucu ve YSK Oy Sonuçları Son Dakika

FATİH Seçim Sonuçları - 31 Mart 2024 Yerel Seçim Sonuçları

SAAT: 05.09 itibarıyla sonuçlar;



Açılan Sandık: %99.87

AK Parti adayı Mehmet Ergün Turan: %47.55



CHP adayı Mahir Polat: %43.77

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FATİH 2024 YEREL SEÇİM SONUÇLARINI ANLIK VE CANLI NASIL TAKİP EDERİM?

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