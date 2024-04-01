İstanbul GAZİOSMANPAŞA Seçim Sonuçları 2024 Canlı: 31 Mart 2024 Türkiye GAZİOSMANPAŞA Yerel Seçim Sonucu ve YSK Oy Sonuçları Son Dakika

GAZİOSMANPAŞA Seçim Sonuçları - 31 Mart 2024 Yerel Seçim Sonuçları

SAAT: 05.10 itibarıyla sonuçlar;



Açılan Sandık: %100.00



CHP adayı Hakan Bahçetepe: %40.35

AK Parti adayı Hasan Tahsin Usta: %40.16

31 Mart 2024 GAZİOSMANPAŞA seçim sonuçları, İstanbul GAZİOSMANPAŞA belediye başkanlığı ve ilçe genel meclis seçim sonuçları, canlı seçim sonuçları ve hangi partinin adayı önde gibi GAZİOSMANPAŞA seçim gündemiyle ilgili tüm gelişmeler anlık ve canlı olarak secim.ntv.com.tr adresinden takip edilebilecek.

31 Mart 2024 GAZİOSMANPAŞA yerel seçim sonuçları ve oy oranları anlık NTV Haber seçim canlı izle sayfasında olacak.

GAZİOSMANPAŞA 2024 YEREL SEÇİM SONUÇLARINI ANLIK VE CANLI NASIL TAKİP EDERİM?

31 Mart 2024 GAZİOSMANPAŞA seçim sonuçları, canlı seçim haritası, İstanbul GAZİOSMANPAŞA 2024 seçimlerine ilişkin son dakika gelişmeleri, parti ve belediye başkan adayları seçim sonuçları 2024 secim.ntv.com.tr sayfasından anlık olarak takip edilebilecek.

Öte yandan NTV sosyal medya hesaplarından GAZİOSMANPAŞA YSK seçim sonuçları anlık olarak dakika dakika paylaşılacak.