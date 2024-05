Altın rotasını belirliyor

ABD'de Fed cephesi yapışkan enflasyon ile mücadele etmekte zorlanıyor. ABD Merkez Bankası'ndan gelen son sinyaller de birçok üyenin enflasyon konusunda endişe duyduğunu ortaya koyuyor. Hafta içerisinde yapılan tüm açıklamalarda ise şahin mesajları takip ettik. Fed tarafında faiz artışı öngörülmese de şahin açıklamalar, 2024 yılında faiz indirimi olacağına dair beklentileri keskin şekilde azalttı.



Altın faiz getirisi olmayan bir varlık. Bu nedenle faiz yükseldiğinde yatırımcılar faiz getirisi olan enstrümanlara (tahvil, mevduat vb.) yönelir. Dolayısıyla Fed tarafında ifade edilen uzun vadeli yüksek faiz ortamı sarı metal için en önemli risk.



HIZLI YÜKSELİŞİN KAR SATIŞI GETİRMESİ DOĞAL



Fed tarafında doğan faiz indirimi ihtimali, İran ve İsrail geriliminin tırmanması altında güçlü bir yükselişi beraberinde getirmişti. İran Cumhurbaşkanı Reisi'nin helikopter kazasıyla ölmesinin ardından altın beklenen seviyede yükselmedi. Üstelik piyasa bu olayı bir anlamda kar satışı olarak fırsat gördü. Burada asıl önemli kriterin Fed olduğunu unutmamak gerekiyor.



Yılın başında ons altın için hedef fiyat zaten 2.400-2.500 dolar arası seviyelerdi. Altın bu noktaya oldukça hızlı geldi. Yılın başından bu yana dolar bazında yüzde 20'den fazla bir yükseliş söz konusu. Bu denli sert yükselişin beraberinde kar satışı getirmesi oldukça doğal.

Piyasa aktörlerinin yıl sonuna dair beklentisi yine 2.400-2.500 dolar seviyeleri. Ancak jeopolitik risklerdeki aşağı veya yukarı yönlü değişimler bu fiyatlama üzerinde yeniden etkili olabilir.



GRAM/ONS KORELASYONU YÜKSEK



İç tarafta dolar/TL'de ciddi bir stabil seyir söz konusu. Bir diğer taraftan Merkez Bankası da rezerv toplamaya devam ediyor. Dolayısıyla gram altın tamamen ons altına endeksli bir pozisyona girdi. Kurdaki stabil seyiri göz önüne alırsak; ons altını bekleyen negatif riskler gram altını da direkt olarak etkileyecektir.



UZUN VADEDE ALTINDA YOL HARİTASI



Her ne kadar kötü senaryolardan, yılın en kötü haftalık performansından söz etsek de; ons altın yıllık bazda hala yüzde 13 artıda.

Fed cephesinde faiz indirimine dair soru işaretleri ise tarih konusunda. Yani ABD Merkez Bankası'nın bir noktada faiz indirimine gideceği kesin.



Dünya çapında merkez bankaları ise eşi benzeri görülmemiş bir hızla altın satın almaya devam ediyor. Dünya Altın Konseyi'nin son verileri, merkez bankalarının 2023 yılında 1.136 ton altın satın alarak 1971'deki 668 tonluk bir önceki rekor seviyeyi aştığını gösteriyor.

Jeopolitik riskler ise her an yeniden baş gösterebilir. Sarı metal yatırımcısı birçok bileşeni aynı anda göz önüne alıp yatırım tercihini ona göre yapmalı.