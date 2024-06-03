Enflasyonda sürpriz bekleniyor mu?

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Mayıs enflasyonuna dair "En kötü geride kaldı." değerlendirmesini yaptı. Yani ekonomi yönetimine göre yüzde 75,5'lik yıllık enflasyon, zirve seviyeyi işaret ediyor.

Veri setleri içerisinde enflasyondaki gerilemeyi destekleyici bazı işaretler görmeye başladık. İmalat PMI daha da gerileyerek 50 eşik değerinin altında kalmaya devam etti. Diğer yandan enerji ve gıda gibi değişken kalemlerin hariç tutulduğu yıllık çekirdek TÜFE Nisan ayındaki %75,8 seviyesinden %75'e geriledi. Ayrıca sabit kalan dolar/TL kuru da enflasyonla mücadeleye destek oluyor.

Ekonomi yönetiminin parasal sıkılaştırmayı destekleyici mali düzenlemeleri, önümüzdeki dönemde enflasyonun seyrini belirleyen önemli bir faktör olacak.

MERKEZ NE YAPTI?

Merkez Bankası geçen yılın Haziran ayından bu yana politika faizini 4.150 baz puan artırdı ve görünümde "belirgin ve kalıcı bir bozulma" olması halinde daha fazla sıkılaştırma sözü verdi. En son faiz artışı mart ayında 500 baz puanlık artış ile gerçekleşti ve politika faizi yüzde 50 seviyesine yükseldi.

Banka yıl sonuna dair enflasyon tahminini ise yüzde 38'e çıkarttı ve şahin mesajlar verdi. Diğer yandan politika yapıcı taraf finansal koşulların kısıtlayıcı kalmasını sağlamak için kredi büyümesini sınırlayıcı ve fazla likiditeyi çekici önlemler aldı.

TÜFE VERİSİ SONRASI OLASI TCMB HAMLELERİ

Enflasyon rakamları her ne kadar ekonomi yönetiminin beklentilerine paralel gitse de belli başlı riskler hala mevcut. Bu noktada hala kontrol altına alınmayan tüketim harcamaları başı çekiyor. Mayıs ayında yıllıklandırılmış tüketim malı ithalatı da 51,7 milyar dolar ile rekor tazeledi. Ayrıca vergi artışları ve Orta Doğu gerilimleri enflasyonu yukarı yönlü etkileyen faktörlerin başında geliyor.

Piyasa beklentisi Merkez Bankası'nın tüm bu risklere karşı politika faizini artırmadan önce yine alternatif araçlara yöneleceği yönünde. TCMB açık bir şekilde mevduat faizlerinin yüksek kalmasını istiyor. Bu noktada daha uzun vadeli depo ihaleleri ve zorunlu karşılık hameleleri beklenebilir.

ENFLASYONDA DÜŞÜŞ YABANCI YATIRIMCI GİRİŞİNİ ARTIRIR

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, NTV yayınında yaptığı değerlendirmede "Eşi benzeri görülmemiş bir yabancı girişi var." ifadelerini kullandı. Bu noktada enflasyona dair beklentiye uygun veriler bu girişleri destekleyecektir. TL cinsi tahvillere mayısta 6,5 milyar dolarlık bir sermaye girişi gerçekleştiğini de hatırlatalım.