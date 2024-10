Öğretmenlik Mesleği Kanunu neleri değiştirecek?

Meclis yeni döneme hızlı başladı. Bir süredir gündemde yer alan Öğretmenlik Mesleği Kanunu Teklifi kabul edildi. Öğretmen atamasından, ödül ve disiplin hükümlerine kadar pek çok alanda yenilikler olacak. Öte yandan kanunla 3 Şubat 2022 tarihli Öğretmenlik Meslek Kanunu yürürlükten kaldırılmış oldu.



ÖĞRETMENLİK İHTİSAS MESLEĞİ SAYILACAK



Kanunla, öğretmenlik, genel kültür, özel alan eğitimi ve öğretmenlik meslek bilgisi bakımından hazırlığı gerektiren özel bir ihtisas mesleği olarak tanımlandı.



ÖĞRETMENLERE KARŞI İŞLENEN SUÇLARIN CEZASI ARTIYOR



Kanunla eğitim çalışanlarının şiddetten korunması da amaçlanıyor.



Kabul edilen Öğretmenlik Mesleği Kanunu teklifi ile öğretmenlere yönelik işlenen suçlarda cezaların yarı oranda arttırılması öngörülüyor.



MİLLİ EĞİTİM AKADEMİSİ KURULACAK



Öğretmen adaylarının mesleğe hazırlanması, gelişimi ve kariyer basamaklarında ilerlemeleri için MEB bünyesine bağlı olarak “Milli Eğitim Akademisi” kurulacak.



Öğretmenlik mesleği yeterlikleri çerçevesinde belirlenen teorik ve uygulamalı derslerden oluşan eğitim, Milli Eğitim Akademisi tarafından verilecek.



Hazırlık eğitiminde her bir teorik dersten en az iki yazılı sınav yapılacak. Her bir dersten not ortalaması 100 üzerinden 60 ve üzerinde olanlar başarılı sayılacak.



Öğretmen adaylarına 30 bin ek göstergenin memur aylık katsayısı ile çarpımı kadar maaş verilecek.



Hazırlık eğitimini başarıyla tamamlayanlar ve gerekli şartları taşıyanlar, Devlet Memurları Kanunu kapsamında sözleşmeli öğretmen olarak atanacak.



KADROLU ÖĞRETMENLİĞE GEÇİŞ



Üç yıllık çalışma süresini tamamlayan sözleşmeli öğretmenler talepleri halinde görev yaptıkları yerde öğretmen kadrolarına geçecek.



Öğretmen kadrolarına atananlar mazerete bağlı olarak yapılacak yer değiştirmeler hariç olmak üzere 1 yıl süreyle yer değiştiremeyecek.



ÖĞRETMENLİK KARİYER BASAMAKLARI



Öğretmenlik mesleği; öğretmen, uzman öğretmen ve başöğretmen olmak üzere üç kariyer basamağından oluşacak.



Öğretmenlerden; öğretmenlikte en az 10 yıl hizmeti olan, kademe ilerlemesinin durdurulması cezası bulunmayan ve Akademi tarafından uzman öğretmenlik için düzenlenen eğitimi tamamlayanlara uzman öğretmen unvanı verilecek.



MÜDÜR VE MÜDÜR YARDIMCISI OLMA



Eğitim kurumu müdürü veya müdür yardımcısı olarak ilk defa görevlendirilecek adaylar, Milli Eğitim Akademisi tarafından düzenlenen yönetici yetiştirme programına alınacak.