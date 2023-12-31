2024 ÖTV muafiyetli araç üst limiti Resmi Gazete'de yayımlandı: Kimler yararlanabiliyor, hangi araçlar alınabiliyor?

Engelli araç alımınında uygulanan ÖTV muafiyeti üst limiti artırıldı.



Buna göre, 2023 yılında 1 milyon 4 bin 200 lira olan ÖTV istisnası tutarı, 1 Ocak 2024 tarihinden itibaren yüzde 58,46 artışla 1 milyon 591 bin 200 liraya yükseldi.

YÜZDE 90 ENGELLİ VATANDAŞLAR İÇİN GEÇERLİ



ÖTV muafiyetli araç hakkından yüzde 90 ve üzerinde engeli bulunan vatandaşlar yararlanabiliyor. Yüzde 90 ve üzeri engele sahip kişiler için bir yaş sınırlaması yok ve belirleyeceği kişiler de aracı kullanabiliyor.



Engelli kişi 18 yaşının altında veya araç kullanamayacak durumda ise aile bireylerine bu aracı kullanma hakkını tanınıyor. Ayrıca yine bu kişiler, aracın satın alım işlemlerini gerçekleştirebiliyor.



ÖTV muafiyetli araç alımından şehit eş veya çocuklarından birisi, eş ve çocuğu yoksa anne veya babasından birisi bir defaya mahsus yararlanabiliyor.



5 YIL SATILAMAZ



ÖTV muafiyetli araçlar 5 yıl boyunca satılamaz veya devredilemez. Aynı zamanda ÖTV muafiyetinden yararlanan kişi, 5 yıllık süre içinde 2. bir araç satın alamaz.



Ancak alınan araç, kaza veya doğal afet sebebiyle trafikten men olursa, 5 yıl dolmasa bile tekrar yeni bir hak doğuyor.



HANGİ ARAÇLAR ALINABİLİYOR?



ÖTV muafiyetli araç alımında motor silindir hacmi 1600cc ve altı binek otomobiller ile 2800cc ve altı hafif ticari ve tüm motosikletler tercih edilebiliyor.