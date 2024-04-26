Çin’den yeni batarya: 10 dakikada 600 kilometre, toplamda 1000 kilometre menzil

Elektrikli otomobiller konusunda birçok insanın kafasında hala soru işareti olarak kalan konu menzil. Bunun için şarj ağı ve batarya teknolojilerine yapılan büyük yatırımlar umut vadediyor.

Son olarak Çin’den gelen yeni bir batarya haberi elektrikli araçlar için 1000 kilometre menzilin önünü açıyor.

Çinli batarya devi CATL, Shenxing Plus isimli yeni LFP pilini tanıttı. LFP yani Lityum demir fosfat türü pil hem uygun fiyatlı olacak hem de çok hızlı şarj sürelerine ulaşabilecek.

CATL, bataryanın 10 dakikalık bir şarjla 600 kilometre menzil sağlayabileceğini belirtirken, 4C hızlı şarj ile 1000 kilometre toplam menzil sunabileceğini açıkladı. Markaya göre bu şarj hızı, LFP türü bataryalar için dünyada bir ilk.

LFP bataryalar ucuz olsalar da düşük sıcaklıklarda performans kaybetmesi ve yavaş şarj olmasıyla dezavantajlı olarak biliniyor. CATL yeni pilinin -20 derecelerde bile yüksek hızlarda şarj olabildiğini belirtti. Bu da ucuz bataryalar yolunda yeni bir adım olabilir.

1.5 MİLYON KİLOMETRE VE 15 YIL ÖMÜR

CATL'in geçtiğimiz aylarda tanıttığı, otomobil ve ticari araçlarda kullanılacak 1.5 milyon kilometre ve 15 yıl ömre sahip yeni batarya paketi haberi de ilgi çekmişti.

Yine Lityum demir fosfat (LFP) tipinde olan yeni uzun ömürlü batarya iddiaya göre 1000 şarj döngüsünde sıfır bozulma gösteriyor.

2024 başında CATL LFP pil hücrelerinin maliyetini yarı oranında azaltacağını iddia etmişti. Geçen yaz ise 10 dakika şarjla 400 kilometre menzil sunabilen süper hızlı LFP pillerini tanıtmıştı.

PAZARIN LİDERİ ÇİN

Yeni batarya teknolojileri ile dikkat çeken CATL, geçtiğimiz sene pazarda yüzde 36,8 pay sahibi oldu. CATL’in en yakın rakibi ise yüzde 21 pay ile bir başka Çinli marka BYD oldu.